Sahte icra çetesinden 150 milyonluk vurgun

Kendilerini icra memuru ve müdürü olarak tanıtıp ucuza araç satma vaadiyle onlarca kişiyi dolandıran çete çökertildi.

Kendilerini icra memuru ve müdürü olarak tanıtıp ucuza araç satma vaadiyle onlarca kişiyi dolandıran çete çökertildi. Çetenin bugüne kadar 150 milyon TL'lik vurgun yaptığı, bu paralarla da hayvan çiftliği, plaj, fabrika gibi yatırımlar yaptığı öğrenildi. Çete üyesi biri kadın 24 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler, kendilerini icra memuru ya da müdürü olarak tanıtan kişilerce dolandırıldıklarını söyleyen onlarca kişiden sayısız ihbar aldı. İhbarları değerlendiren ekipler bu kişileri yakalamak için harekete geçti. Ekiplerin 3 ay süren yoğun teknik ve fiziki takibi sonucu İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonla olayların şüphelisi oldukları belirlenen biri kadın 24 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 adet tabanca ele geçirildi. 24 kişi sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Dolandırdıkları paralarla hayvan çiftliği kurdular

Ekiplerin çalışmaları sonucu, çete üyelerinin kendilerini icra memuru ya da müdürü olarak tanıttıkları güven ortamı oluşturmak için esnaflara icradan çıktığını söyleyerek piyasanın yarı fiyatına bir araç sattıkları öğrenildi. Bu şekilde güven ortamı oluşturan çete üyeleri, aynı esnaflara bu kez ellerinde daha fazla aracın olduğunu söyledi. Esnaflar da kendilerine güvendi ve araç alacaklarını düşünerek paralarını onlara verdi. Ancak günler geçmesine rağmen araçlar teslim edilmedi. Dolandırıcıların bu yöntemi kullanarak 150 milyon TL vurgun yaptığı belirlendi. Şüphelilerin dolandırdıkları paralarla kurdukları belirlenen hayvan çiftliğindeki 275 dana ve 465 koyun ile 100 bin TL polis tarafından ele geçirildi.

"İl il dolaşıp, aylarca peşinde koştum"

Esenyurt'ta esnaflık yaptığını söyleyen dolandırıcılık mağduru Hakan Arslan, "Kendilerini icra memuru, hatta icra müdürü olarak tanıttılar. İcradan araç alıp size satalım dediler. Yüzde 30'luk bir kar oranı sundular. Esenyurt'ta bizi tanıyan iki kişiyi yanımıza gönderdiler. Bunlar bize gelerek, arkadaşlarının icra müdürlüğünde çalıştıklarını, icradan araç çıkarttıklarını ve bizim buradan araç satın alabileceğimizi söylediler. Onlara bu işin yasal olup olmadığını sorduk ve yasal değilse bu işe giremeyeceğimizi söyledik. Onlar da bize yasal olduğunu söylediler. Bize icra müdürlüğünde olduklarını ve olayın direkt icra müdürlüğüne intikal edeceğini söylediler. Bizi bu şekilde ikna edip güven verdiler. Birkaç esnaf arkadaşa da bir araba gönderdiler. Böyle olunca güven arttı. 1 buçuk milyon TL dolandırıldım. Karşılığında 7 araç alacaktım ama alamadım. Araçlar da hep lüks araçlar. Zararım 1 buçuk milyon TL ama onun dışında da mağduriyetim var. Ben onları bulmak için 6-7 aydır peşlerinde koşuyorum. Antalya, Tokat ve İstanbul'un her yerinde onlara ulaşmaya çalıştık. Bunlar yüzünden bizim ticari tezgahlarımız da zarar gördü. Bizden aldıkları paralarla Tokat'ta hayvan çiftliği kurmuşlar. İzmir Kaş'ta, Antalya Lara'da plaj açmışlar. Lüks arabalara biniyorlar. Bizden aldıkları paralarla olabildiğince, çok üst segmentte bir hayat yaşıyorlar" dedi.

"Bizden aldıkları paralarla plaj, fabrika, hayvan çiftliği açmışlar"

Kar etmek isterken ellerindekinden de olduklarını belirten esnaf Fırat Kaya, "Ben 460 bin TL yatırdım. Tanıdık vasıtasıyla bizlerle iletişime geçtiler. Onlara para yatıran bir esnafa araç göndererek tabiri caizse piyasayı yemlediler. Alt zemin, güven ortamı oluşturdular. Biz de olaya ticari mantıkla yaklaşıp kar edelim derken resmen elimizde olanı da kaybettik. Bu kişiler dolandırıcı yatırımcılar. Yani bizden aldıkları parayla Esenyurt'ta fabrika açmışlar mesela. Bundan daha sonra haberimiz oldu. Bizden aldıkları parayla, Lara'da plaj açmışlar, Antalya'da villa yaptırıyorlar, Tokat'ta büyük ve tam donanımlı hayvan tesisleri açmışlar. Lüks arabalara binip, lüks bir hayat yaşıyorlar. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine çok teşekkür ederiz. Çok büyük emekleri oldu" diye konuştu.

"Adalete güveniyorum, İnşallah herkes hak ettiği cezayı alır"

Gözaltına alınan dolandırıcılık şüphelilerinin hak ettikleri cezayı almalarını istediğini söyleyen Doğan Arslan, "Benim 120 bin TL'lik bir zararım var. Biz paraları yatırdıktan sonra, 14 iş günü içerisinde araçların bize teslim edileceğini söylediler. İlk başta bir tane araç göndermişlerdi. O aracı tabiri caizse yem olarak, güven oluşturmak için göndermişler. Zaten biz de o araba geldiği zaman diğer araçlara yatırım yaptık. Ama araçlar gelmedi ve dolandırıldığımızın farkına vardık. Bizden aldıkları paralarla çiftlik kurup plajlar açıp lüks içinde yaşadılar. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği bu olaya el koydu, onlara çok teşekkür ediyoruz. Adaletimize sonsuz güveniyorum. İnşallah adalet tecelli eder ve herkes hak ettiği cezayı fazlasıyla alır" şeklinde konuştu.

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan biri kadın toplam 24 kişi adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı