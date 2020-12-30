Yılbaşı öncesi yapılan sahte alkol operasyonunda dikkat çeken not: Bunlar zehirli dikkat
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Yılbaşı öncesi yapılan sahte alkol operasyonunda dikkat çeken not: Bunlar zehirli dikkat

30.12.2020 10:35 | Son Güncelleme: 30.12.2020 11:42

Kocaeli'de polis ekiplerinin yılbaşı öncesinde yaptığı sahte alkol operasyonunda 35 şişe sahte içki, 15 litre etil alkol ve 6 litre el yapımı içki ele geçirildi. Bir iş yerinde kenara ayrılan sahte içkilerin üzerine bırakılan "Bunlar zehirli dikkat" şeklindeki not dikkat çekti.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesinde alkollü içeceklere olan talep artışı nedeniyle fırsatçılık yaparak piyasaya sahte alkol sürmek isteyen kişilere yönelik operasyon yaptı. Operasyon kapsamında Kocaeli genelinde 115 iş yeri kontrol edilirken, bu iş yerlerinde 35 şişe sahte alkollü içki, 15 litre etil alkol ve 6 litre el yapımı içki ele geçirildi.

Yılbaşı öncesi yapılan sahte alkol operasyonunda dikkat çeken not: Bunlar zehirli dikkat

BIRAKILAN NOT DİKKAT ÇEKTİ

Ekiplerin bir iş yerinde yaptığı aramada bir kenara ayrılan el yapımı içkilerin üzerinde ise "Bunlar zehirli dikkat" yazılı not bulundu.

Yılbaşı öncesi yapılan sahte alkol operasyonunda dikkat çeken not: Bunlar zehirli dikkat

3 KİŞİYE İDARİ İŞLEM YAPILDI

2 kişiye Kaçakçılık ile Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem, 1 kişiye ise Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanuna muhalefet suçundan idari işlem yapıldı.

Yılbaşı öncesi yapılan sahte alkol operasyonunda dikkat çeken not: Bunlar zehirli dikkat
Yılbaşı öncesi yapılan sahte alkol operasyonunda dikkat çeken not: Bunlar zehirli dikkat

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (3)
YABADABADU: 20 tl maliyeti var 220 tl satılıyor avrupaya kıbrısta bizde üretilen icki 40 tl kendi vatandaşının bu kadar ırzına geciyor bu üretimi yapan fabrika sahipleri
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MAKBULE: simdi ne icecegiz yarin
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YOK ARTIK: ADAM DAHA DİKKAT YAZAMIYOR. BUNDAN ALKOL ALIP İÇENLER KİM BİLLİR NASILDIR .
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