SAHTE İÇKİ NEDENİYLE YOĞUN BAKIMA ALINDI; OPERASYONDA 12 LİTRE DAHA ELE GEÇİRİLDİ - Haberler
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SAHTE İÇKİ NEDENİYLE YOĞUN BAKIMA ALINDI; OPERASYONDA 12 LİTRE DAHA ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, sahte içki kullanımı nedeniyle fenalaşan H.S., yoğun bakımda tedaviye alındı.

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde, sahte içki kullanımı nedeniyle fenalaşan H.S., yoğun bakımda tedaviye alındı. İstanbul'dan kargoyla getirdiği etil alkolden hazırladığı içkiyi H.S.'ye sattığı belirlenen M.Ö., evinde yakalandı. Evdeki aramada, 12 litre sahte içki ele geçirildi.

Side Mahallesi'nde cumartesi gecesi H.S. ile K.Y., satın aldıkları sahte içkiyi tüketti. Pazar günü fenalaşan H.S., Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. H.S., ilk müdahalenin ardından yoğun bakımda tedaviye alındı. Konuyla ilgili araştırma başlatan jandarma, K.Y.'den, alkollü içeceği M.Ö.'den aldıklarını öğrendi. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Side Jandarma Karakolu Komutanlığı ve Manavgat KOM ekipleri, M.Ö.'nün evine operasyon düzenledi. Evdeki aramada 12 litre sahte içki ele geçirildi.

Yapılan incelemede M.Ö.'nün etil alkolü İstanbul'da oturan H.A.'dan satın aldığı, teslimatın kargoyla gerçekleştiği belirlendi. Şüpheli M.Ö. ile K.Y. jandarma tarafından gözaltına alındı. Hastanede tedavisi süren H.S.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

SAHTE İÇKİ NEDENİYLE YOĞUN BAKIMA ALINDI; OPERASYONDA 12 LİTRE DAHA ELE GEÇİRİLDİ

SAHTE İÇKİ NEDENİYLE YOĞUN BAKIMA ALINDI; OPERASYONDA 12 LİTRE DAHA ELE GEÇİRİLDİ

SAHTE İÇKİ NEDENİYLE YOĞUN BAKIMA ALINDI; OPERASYONDA 12 LİTRE DAHA ELE GEÇİRİLDİ

SAHTE İÇKİ NEDENİYLE YOĞUN BAKIMA ALINDI; OPERASYONDA 12 LİTRE DAHA ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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