Sahte içki kabusu hortladı, acı haberler peş peşe gelmeye başladı! İki günde 9 can kaybı

Kahramanmaraş, Yalova, Sivas ve Antalya'dan peş peşe acı haberler gelmeye başladı. Son iki günde 4 ilde sahte içkiden zehirlenen 9 kişi hayatını kaybetti.

KAHRAMANMARAŞ'TA 4 KİŞİ ÖLDÜ

Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Onikişubat ilçelerinde sahte içki kullanan 7 kişi rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. 4 kişi müdahalelere rağmen kurtarılamadı, 3 kişinin ise tedavisi devam ediyor.

YALOVA'DA 2 ARKADAŞ CANINDAN OLDU

Yalova'da birlikte içki içen 2 arkadaş, evlerine gittikten sonra fenalaşarak hayatını kaybetti. Sahte içki içtikleri iddia edilen iki arkadaşın kesin ölüm nedeni otopsiden sonra belli olacak.

SİVAS'TA ZEHİRLENEN 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sivas'ın Zara ilçesinde 5 kişi zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurdu. Sahte içkiden zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti. Sahte içki üretildiği ve satıldığı ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

ANTALYA'DA ÖLEN KİŞİNİN EVİNDE 12 LİTRE SAHTE İÇKİ BULUNDU

Antalya Manavgat ilçesinde sahte içki içtikten sonra fenalaşan bir kişi yoğun bakıma kaldırıldı. İçkiyi sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı, evinde 12 litre sahte içki bulundu.

Kepez ilçesinde de sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen bir kişi kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

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