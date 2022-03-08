Sahte emlak ofisleriyle vatandaşları gasbeden suç örgütüne operasyon

ANKARA (AA) - Ankara'da sahte emlak ofisleri açarak ev satma vaadiyle vatandaşları yaklaşık 3 milyon lira zarara uğratan suç örgütüne yönelik düzenlenen "Avcı Emlakçılar Operasyonu"nda 37 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, Mamak ve Altındağ ilçelerinde emlak ofisleri açarak kendilerini emlakçı olarak tanıtan şüphelilerin, ev satma vaadiyle vatandaşlardan haksız kazanç elde ettiklerini tespit etti.

Şüphelilerin, ev satma vaadinde bulundukları vatandaşları devir işlemleri için gittikleri tapu müdürlüklerinde beraber hareket ettikleri memurlar aracılığıyla oyalayarak satış işlemlerini yapmadıkları, vatandaşlara paralarını geri vermedikleri ve paralarını geri almak isteyenleri de emlak ofislerinde zorla alıkoyarak darp ve tehdit ettikleri ortaya çıkarıldı.

Bu kapsamda, aralarında kamu kurumlarındaki memurların da bulunduğu 41 şüpheli hakkında 4 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda 29 kişinin yaklaşık 3 milyon lira zarara uğratıldığı belirlendi.

Bu yolla elde ettikleri gelirle uyuşturucu ticareti yaptıkları da tespit edilen şüphelilere yönelik 36 ikamet ve 7 iş yerine eş zamanlı "Avcı Emlakçılar Operasyonu" düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 37 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.