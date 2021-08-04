Şahsiyet ne zaman çekildi? Şahsiyet konusu nedir? Şahsiyet oyuncuları kimler?

Yönetmenliğini Onur Saylak'ın üstlendiği, senaryosunu Hakan Günday'ın yazdığı, başrollerini Haluk Bilginer, Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu ve Hüseyin Avni Danyal'ın paylaştığı, gerilim ve suç türündeki Türk yapımı internet dizisidir. Peki, Şahsiyet ne zaman çekildi? Şahsiyet konusu nedir? Şahsiyet oyuncuları kimler? Şahsiyet hangi ödülleri aldı?

İnternet dizisi olarak dizi takipçileri karşısına çıkan Şahsiyet, televizyon ekranlarında da yer alıyor. İlk olarak 2018 yılında yayımlanmaya başlayan dizinin başrollerinde ise Haluk Bilginer, Cansu Dere, Metin Akdülger gibi isimler bulunuyor. Peki, Şahsiyet ne zaman çekildi? Şahsiyet konusu nedir? Şahsiyet oyuncuları kimler? Şahsiyet hangi ödülleri aldı? İşte detaylar haberimizde..

ŞAHSİYET NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Şahsiyet, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 17 Mart 2018 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Onur Saylak'ın üstlendiği, senaryosunu Hakan Günday'ın yazdığı, başrollerini Haluk Bilginer, Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu ve Hüseyin Avni Danyal'ın paylaştığı, gerilim ve suç türündeki Türk yapımı internet dizisidir. Dizi Puhutv'den yayınlanmıştır. 29 Haziran 2021'den itibaren tekrarları ile Show TV'de yayınlanmaktadır.

ŞAHSİYET KONUSU

Fırtınalar estiren dizi 'Şahsiyet', 65 yaşındaki adli katip memurluğundan emekli olan Agâh Beyoğlu (Haluk Bilginer) ile cinayet büro amirliğindeki tek kadın polis olan Nevra'nın (Cansu Dere) beklenmedik şekilde kesişen yollarını nefes kesen bir dille anlatıyor.

ŞAHSİYET OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLER

Ana karakterler;

• Haluk Bilginer, Agâh Beyoğlu rolünde

• Cansu Dere, Nevra Elmas rolünde

• Metin Akdülger, Ateş Arbay rolünde

• Şebnem Bozoklu, Zuhal Çelik/Beyoğlu rolünde

• Hüseyin Avni Danyal, Cemil Havran rolünde

Yardımcı karakterler;

• Necip Memili, Tolga Yazgan rolünde

• Şenay Gürler, Nükhet Çoban rolünde

• Ayhan Kavas, Gürkan Doktor rolünde

• Önder Selen, Mümtaz rolünde

• İbrahim Selim, Sefa rolünde

• Fırat Topkorur, Firuz rolünde

• Recep Usta, Deva Çelik rolünde

• Rabia Soytürk, Süveyda rolünde

• Alptekin Ertürk, Selim Amca rolünde

• Müjde Ar, Nesrin rolünde

• Yusufcan Sancaklı, Polis rolünde

• Hümeyra, Feza Yurtgil rolünde

• Volkan Uygun, Vural rolünde

• Avni Yalçın, Mehmet Yurtgil rolünde

• Okan Avcı, Tufan Elibol rolünde

• Onur Yar, Ufuk/Umut/Seyfi Terazi rolünde

• Can İlhan, Afşin rolünde

• Cengiz Samsun, Rüstem rolünde

• Ömer Çobanoğlu, Bedir rolünde

• Vural Ceylan, Hamza Kaymak rolünde

• Bekir Hakan Uyanık, Başkomiser rolünde

• Ali Seçkiner Alıcı, Naim Türedi rolünde

• Recep Sarı Nazif Çörtük rolünde

• Erkan Ayan, Sadi rolünde

• Turhan Kaya, Yüksel rolünde

• Naz Karaca, Reyhan rolünde

• Berfu Öngören, Yeliz rolünde

• Alper Atak, Tayfun rolünde

• İlkay Akdağlı, Haydar Bey rolünde

• Ahmet Baki Kurtuluş, Sungur rolünde

• Erkan Pet Kırtasiyeci

ÖDÜLLER VE ADAYLIKLAR

IMDb'nin kullanıcı oylarıyla belirlenen izlenmesi gereken diziler listesinde ilk 40'a giren Şahsiyet'e son ödül, Galatasaray Üniversitesinden geldi. Galatasaray Üniversitesi tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen EN Ödülleri'nde, öğrencilerin oylarıyla Yılın En İyi İnternet Dizisi seçilen Şahsiyet'in ödülünü dizinin yönetmeni Onur Saylak aldı. Haluk Bilginer, rol aldığı Şahsiyet dizisindeki performansıyla Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu seçildi. 2020 yılında düzenlenen 46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri kapsamında "En İyi İnternet Dizisi" seçilmiştir.