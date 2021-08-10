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Ekranların sevilen dizisi Şahsiyet 7. Bölümü ile bu akşam izleyiciyle buluşuyor. Şahsiyet izlemek isteyen vatandaşlarımız Şahsiyet izle! Şahsiyet canlı izle! Şahsiyet Show TV canlı yayın izle! gibi konular araştırmaktadırlar. Peki, Şahsiyet son bölümde neler oldu? Şahsiyet son bölüm izle! Şahsiyet 7. Bölüm Fragmanı izle! Şahsiyet canlı izle! Show TV Şahsiyet 7. Bölüm full HD izle! Şahsiyet 7. Bölüm fragmanı izle!

Ekranların sevilen dizisi Şahsiyet 7. Bölümü ile bu akşam izleyiciyle buluşuyor. Şahsiyetizlemek isteyen vatandaşlarımız Şahsiyet izle! Şahsiyet canlı izle! Şahsiyet Show TV canlı yayın izle! gibi konular araştırmaktadırlar. Peki, Şahsiyet son bölümde neler oldu? Şahsiyet son bölüm izle! Şahsiyet 7. Bölüm Fragmanı izle! Şahsiyet canlı izle! Show TV Şahsiyet 7. Bölüm full HD izle! Şahsiyet 7. Bölüm fragmanı izle!

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ŞAHSİYET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şahsiyet 6. Bölümünde; Agâh işlediği cinayetlere yenilerini eklerken eski dostu Cemil'in karanlık yüzü yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlar. Nevra'nın sorguladığı kişi dikkat çekerken. Cemil'in sözleri ise amacının ne olduğu konusunda akıllarda soru işareti oluşturuyor.

ŞAHSİYETİN KONUSU NE?

Alzheimer teşhisi koyulan Agâh Beyoğlu'nun (Haluk Bilginer), nasıl olsa her şeyi unutacağının farkına vararak yola çıktığı Şahsiyet'te heyecan ve aksiyon hız kesmiyor, soluksuz izlenecek bir hikaye izleyiciyle buluşuyor. Şahsiyet'in ekrana gelen ilk bölümünde daha önceki yıllarda iki kez birini öldürmeye çalışmış ancak tetiği çekememiş olan Agâh Beyoğlu, alzheimer olduğunu öğrenir. Can dostu kedisine su vermeyi unutunca kendisinde olan sorunu fark eden ve doktora giden Agâh, alzheimer başlangıcındadır. Hikayenin bir diğer ana karakteri Nevra (Cansu Dere) ise cinayet bürodaki tek kadın polistir ve bürodaki herkes tarafından dışlanmaktadır. Mutsuz olan Nevra'nın tek amacı; iyi bir polis ve iyi bir insan olabilmektir.

Alzheimer olduğunu öğrendikten sonra yaptığı ve yapacağı şeyleri unutacağını fark eden Agâh Beyoğlu, harekete geçti. Eski bir evde bulunan dosyadan adres alan Agâh, ardından arabasının plakasını değiştirip eskiden çalıştığı adliyenin odasından bazı dosyalar ve silahlar aldı. Daha sonra da orayı benzin dökerek ateşe verdi. Agâh, dosyalarda belirlediği kişileri öldürmeye başladı. İlk öldürdüğü kişinin kafasına ise "Bugün bir kızla tanıştım. Adı Nevra Elmas." yazdı. Peki emekli adliye memuru Agâh ile cinayet büronun tek kadın polisi Nevra'nın yollarının kesişmesiyle neler yaşanacak?

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