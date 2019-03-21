Sahra Işık'tan Şaşırtan Açıklama: Ecem Karaağaç'ın Başına Gelen Saflık Değil Salaklık

Survivor yarışmasıyla adını duyuran başarılı yarışmacı Sahra Işık, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu.

Ecem Karaağaç, Survivor yarışması öncesi 'Sana enerji yüklemesi yapacağım, birinci olacaksın' diyerek kendisini defalarca istismar eden kişiyi savcılığa şikayet etti. Karaağaç'ın başına gelen olay sonrası konuşan Sahra Işık, "Bu durum doğruysa saflık değil salaklıktır" dedi.

"AKLIM MANTIĞIM ALMIYOR"

Sahra, program sunucularının Ecem Karaağaç'ın başına gelen olayı hatırlatması üzerine şöyle konuştu: "Haberi okuyunca şoka girdim inanamadım. Ecem'i aradım ama açmadı. Bu haber nasıl çıktı çok merak ediyorum. Çok şaşırdım inanamıyorum aklım mantığım almıyor. Ecem sakatlık yaşadığı için çok erken yarışmadan ayrıldı.

"BU SAFLIK DEĞİL SALAKLIK"

Çok samimi arkadaş değildik. Yanlış ve art niyeti olmayan biriydi ama bu saflığın farklı bir boyutu. Ecemi arayarak sana biri kumpas mı kurdu diye soracaktım. Ecem şampiyonluğa odaklanan biri değildi ve iddiası yoktu. Keşke telefonu açsaydı da bu olay nasıl oldu diye sorsaydım. Çok üzücü kimsenin başına gelmesini istemem. Bu saflık değil farklı bir boyut olay gerçekten doğruysa bu salaklık oluyor. Çok Özür dileyerek bu cümleyi kuruyorum."

"BİRİNCİ OLSA SAVCILIĞA BAŞVURMAZDI"

Sunucuların "Ecem birinci olsaydı savcılığa başvurur muydu?" sorusuna cevap veren Sahra Işık,"Bence başvurmazdı." dedi.

ENERJİ VAADİYLE KANDIRILARAK İSTİSMAR EDİLDİ

Survivor yarışmacısı Ecem Karaağaç, yarışma öncesi kendisine enerji yüklemesini yaparak birinci yapacağını söyleyen kişi tarafından defalarca istismara uğradığını söyledi.Yarışmanın başlarında adaya veda eden isim, kendisine istismarda bulunan kişiyi savcılığa şikayet etti.