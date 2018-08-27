Sahneye Deveyle Çıktı
51. Ormana Üzüm Festivali'ne, 'Ankaralı Ayşe' olarak Ayşe Dinçer damga vurdu.
51. Ormana Üzüm Festivali'ne, 'Ankaralı Ayşe' olarak Ayşe Dinçer damga vurdu. Ünlü şarkıcı sahneye deveyle geldi.
Antalya'nın Ormana Köyü'nde yarım asırdan fazladır düzenlenen üzüm festivalinde renkli görüntüler oluştu. 51.'si düzenlenen festivalde çeşitli sanatçılar sahne alırken, Ankaralı Ayşe olarak bilinen Ayşe Dinçer, sahneye deveyle gelerek festivale katılanları coşturdu. Deve üzerinde festival alanına gelen ve ilk şarkısını devenin üzerinde söyleyen Ankaralı Ayşe, havai fişekler eşliğinde festivale katılanlara güzel anlar yaşattı.
(İHA)
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