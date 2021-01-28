Sahnede dost sohbeti

Tiyatroya yıllarını vermelerinin yanı sıra çok yakın arkadaş olan Cem Davran ve Hakan Gerçek, birbirlerine merak ettikleri konularda sorular yöneltti.

Tiyatroya yıllarını vermelerinin yanı sıra çok yakın arkadaş olan Cem Davran ve Hakan Gerçek, birbirlerine merak ettikleri konularda sorular yöneltti.

Hem tiyatro özlemlerini dile getiren hem de sahnede yaşadıkları eğlenceli anıları anlatan ikilinin sohbeti, Zorlu PSM'nin YouTube kanalında yayınlandı.

Kaynak: Hürriyet