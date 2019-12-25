Sahne Tozu Tiyatrosu yılın son komedisini sergiliyor

25.12.2019 15:27 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:27

Ray Cooney'in yazdığı, Haldun Dormen'in dilimize çevirdiği Komik Para adlı tiyatro oyununun yönetmeni ise Çağlar İşgören. İzmirli izleyicileri kahkahaya boğan Komik Para, sergilendiği günden bugüne seyirciden büyük beğeni topladı.

2019 yılına Komik Para ile veda eden Sahne Tozu Tiyatrosu, ocak ayında Yedi Kocalı Hürmüz oyunu ile seyirciyi güldürmeye devam edecek. Ocak ayı programında yer alan bir diğer oyun ise; Sahne Tozu Tiyatrosu repertuarında yoğun istek alan Bir Şehnaz Oyun olacak. Çağlar İşgören'in yazdığı müzikal ise 2020 yılında seyirci ile buluşacak.

OYUN HAKKINDA

Seyircileri gülme krizine sokan Komik Para oyunu, para dolu bir çantanın bulunmasıyla başlıyor. Canan, kocası Hulusi'nin doğum günü için hazırlık yapmaktadır. Akşam yemeğine yakın arkadaşları Volkan ve Betül gelecektir. Canan hazırlık yaparken Hulusi eve gelir fakat hali epeyce tuhaftır. Hulusi'nin çantası otobüste bir başkasının çantasıyla karışmıştır. Çantanın içinden ise yüklü miktarda para çıkar! Hulusi kimse çantanın onda olduğunu anlamadan Türkiye'den kaçmayı planlamaktadır. Fakat Hulusi planlar yaparken olaya iki polis memuru, bir taksi şoförü ve bir de arkadaşları Volkan ile Betül'ün de dahil olmasıyla işler içinden çıkılamayacak bir hal alır. Fakat hepsi bu kadar değildir, Hulusi ve Canan'ın kapısını davetsiz bir misafir daha çalacaktır!

Kaynak: Bültenler