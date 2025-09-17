Sahipsizler CANLI izle! 17 Eylül Çarşamba Star TV Sahipsizler 30. bölüm SON BÖLÜM izleme linki!

Bir gecede anne ve babalarını yitiren altı kardeşin dram yüklü yaşam öyküsünü işleyen dizi; Azize (Hazal Subaşı), Cemo (Kaan Miraç Sezen), Zeliha (Doğa Bayram), Fidan (Ece Bağcı), Samet (Umut Kaplıca) ve Balım (Züleyha Yıldız) karakterlerinin hayatta kalma çabasını ekrana taşıyor. Tüm zorluklara rağmen birbirlerine sımsıkı tutunan kardeşler, yaşadıkları büyük kayıplara rağmen pes etmeden ayakta durmaya çalışıyor. Bu nedenle, "Sahipsizler son bölüm izle" aramaları sosyal medyada ve arama motorlarında yoğun ilgi görüyor.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Sahipsizler'in son bölümünde, yıllar önce Mardin'de başlayan Bala ile Rıfat'ın aşk hikâyesinin gölgesinde büyüyen altı kardeşin İstanbul'daki yaşam mücadelesi ekrana taşındı. Yavuz'un intikam baskını sırasında anne ve babalarını kaybeden Azize, Cemo, Zeliha, Fidan, Samet ve Balım, ayakta kalabilmek için birbirlerine sıkı sıkıya tutunmak zorunda kaldılar.

Ailenin en büyüğü Azize, adeta bir anne ve baba gibi davranarak kardeşlerine liderlik etti. Ormandaki güvenli hayatlarını geride bırakıp İstanbul'a gelen kardeşler, babalarının güvendiği tek kişi olan Aslan'a ulaşmaya çalışırken Haşmet ve oğlu Yusuf ile karşı karşıya geldiler. Şehirde attıkları her adım, onlar için yeni bir sınav anlamına geldi.

SAHİPSİZLER OYUNCU KADROSU

• Hazal Subaşı – Azize

• Kaan Miraç Sezen – Cemo

• Doğa Bayram – Zeliha

• Ece Bağcı – Fidan

• Umut Kaplıca – Samet

• Züleyha Yıldız – Balım

• Mina Derman – Melis

• Turgut Tunçalp – Haşmet Kılıç (baş antagonist)

• Reha Özcan – Cevdet / Aslan Abi

• Enes Koçak – Yusuf Kılıç

• Burak Berkay Akgül – Devran Alaz

• Mehmet Bozdoğan – Yavuz Uzunkaya

• Duygu Karaca – Necla Kılıç

• Onur Berk Arslanoğlu – Emrah

• Sacide Taşaner – Rezmiye Kılıç

• Bilge Can Göker – Süheyla Kılıç

• Zeynep Köse – Bala

SAHİPSİZLER'İN HİKAYESİ

Sahipsizler, anne ve babalarının trajik ölümü sonrasında ayakta kalmaya çalışan altı kardeşin hikâyesini konu alıyor. Azize, Zeliha ve Cemo; çocuk yaşta olmalarına rağmen, küçük kardeşleri Fidan, Samet ve Balım için erken yaşta yetişkin sorumlulukları üstlenmek zorunda kalıyor.

Mardin'de doğan masum bir aşk hikâyesi, İstanbul'un acımasız ortamında kardeşleri büyük sınavlarla yüz yüze bırakıyor. Aile bağlarının, dayanışmanın ve umudun gücüne dikkat çeken dizi, izleyicisine hem duygusal hem de dramatik anlar yaşatıyor.

