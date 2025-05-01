SAHİPSİZLER 22. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! STAR TV ekranı Sahipsizler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, son bölümde neler oldu?

STAR TV'nin sevilen dizisi, Sahipsizler 21. bölümün yayınlanmasının ardından sosyal medyada gündem oldu. İzleyiciler arasında büyük heyecan yaratan dizinin detayları ve 22. bölüm fragman bilgileri ise en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, Sahipsizler dizisinin son bölümünde ne oldu? Sahipsizler dizisinin 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Sahipsizler dizisinin yeni bölümüne ilişkin merak edilenler…

SAHİPSİZLER DİZİSİNİN 21. BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Azize, Duygu'ya destek olduğu için Devran'ın sert tepkisiyle karşılaşır. Ancak geri adım atmayan Azize, inandığı değerlerden vazgeçmeyerek Devran'la arasındaki gerginliği tırmandırır.

SAHİPSİZLER 22. BÖLÜM FRAGMANI

Yusuf'un geçmişinden gelen sürpriz bir isim, eski nişanlısı Buket, yurt dışından dönerek olayların seyrini değiştirir. Bu gelişme, Yusuf ile Zeliha arasındaki ilişkiyi ciddi bir sınavdan geçirir. Fırat, Vahap Alaz'ın karşısına çıkarak, onun sahip olduğu servette kendi hakkı olduğunu ileri sürer. Fırat'ın bu beklenmedik çıkışı, hem Pervin'i hem de Devran'ı öfkelendirir.

SAHİPSİZLER 21. BÖLÜM

İkilinin Fırat hakkında henüz hiçbir şey bilmemesi, gerginliği daha da artırır. Okul bahçesinde futbol oynarken aniden fenalaşan Samet'in kalbinde ciddi bir rahatsızlık olduğu öğrenilir. Bu durum, ailesini derinden sarsar ve dizide duygusal anlara neden olur.