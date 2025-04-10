SAHİPSİZLER 19.BÖLÜM FRAGMANI | Sahipsizler 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Azize ölüyor mu?

Sahipsizler 19. bölüm fragmanı izleyicilere duygusal ve merak uyandırıcı sahneler sunarken, Azize karakteriyle ilgili yaşanan gelişmeler gündeme oturdu. Fragmanda Azize'nin hayati tehlike içinde olduğu görülüyor ve bu da "Azize ölüyor mu?" sorusunu akıllara getiriyor. Sahipsizler 19. bölüm fragmanı dizinin resmi YouTube kanalında ve Star TV'nin web sitesinde yayınlandı.

SAHİPSİZLER 19. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sahipsizler 19. bölüm fragmanı yayınlandı.

Sahipsizler

SAHİPSİZLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azize'nin Vera tarafından vurulması, başta Devran olmak üzere herkes için büyük bir yıkım yaratır. Ablalarının vurulduğu gerçeği, Samet ve Balım'dan saklanır. Azize'nin başına gelen bu olaydan sonra Melis, Cemo'ya elinden gelen desteği vermek isterken, Cemo ona hâlâ biraz mesafelidir.

İstanbul'un onlara hiç iyi gelmediğini düşünen Cemo, kardeşleriyle birlikte yeniden ormana dönmek ister. Bu fikre Zeliha sıcak bakmazken, Kerem'e dair bir hayal kırıklığı yaşayan Fidan ile okulda zor zamanlar geçiren Samet ve Balım, geldikleri yere dönmenin onlar için en iyisi olduğu konusunda hemfikir olurlar. Birlikte bu karar için harekete geçerken, başlarına gelecek büyük felaketten habersizdirler.

Sahipsizler

SAHİPSİZLER OYUNCULARI

Hazal Subaşı

Kaan Mirac Sezen

Burak Berkay Akgül

Doğa Bayram

Ece Bağcı

Umut Kaplıca

Züleyha Yıldız

Turgut Tunçalp

Enes Koçak

Mina Derman

Mehmet Bozdoğan

Nilsu Yılmaz

Hasan Denizyaran

Nilgün Türksever

Duygu Karaca

Yasemin Szawlowski

Bilge Can Göker

Onur Berk Arslanoğlu

Sacide Taşaner

Zeynep Köse

Mert Tümer

Reha Özcan