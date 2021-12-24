SAHİPLENDİKLERİ KEDİYE DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ YAPTILAR

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde yaşayan Yeliz ve İlhan Avcı çifti, 4 yıl önce sahiplendikleri ' Gümüş' adlı kediye doğum günü partisi düzenledi. Çiftin arkadaşları kedi için hediye gönderdi.

Ayvalık'ın turistik Altınova Mahallesi'nde 14 yıldır evli olan esnaf İlhan Avcı ve turizm firmasında çalışan Yeliz Avcı'nın çocukları olmadı. Çift, yalnızlıklarını gidermek için 4 yıl önce ' Gümüş' adını verdikleri kediyi sahiplendi. Yavruyken sahiplendikleri ' Gümüş' için her yıl arkadaşları ve komşularının da katılımıyla doğum günü partisi düzenleyen Avcı çifti, pandemi nedeniyle bu yıl ise aile içinde kutlama yaptıklarını söyledi. Çiftin arkadaşları da, Gümüş için hediyeler gönderdi.

Gümüş'ü evin minik kızı yerine koyduklarını söyleyen Yeliz Avcı, "Gümüş'ü sahiplendik ve ona aile olduk. Şimdi kızımız büyüdü. Bugün de yakın dostlarımızla son derece mütevazı koşullarda kızımıza bir doğum günü partisi düzenledik. Pandemi döneminde olduğumuz için geçen yıl yapamadığımız bu organizasyonu bu yıl daha küçük bir çerçevede gerçekleştirmeyi uygun gördük. Oysa pandemi süreci olmasaydı, daha kalabalık bir ortamda ve oldukça coşkulu olarak bu organizasyonu yapacaktık ama olmadıö dedi.