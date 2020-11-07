'Şahinkaya Kanyonu'nda ziyaretçilere sürpriz
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'Şahinkaya Kanyonu'nda ziyaretçilere sürpriz

07.11.2020 09:40 | Son Güncelleme: 07.11.2020 09:46

'Şahinkaya Kanyonu'nda ziyaretçilere sürpriz Şahinkaya Kanyonu doğal güzelliğiyle hayran bırakıyor Türkiye'nin ikinci büyük su kanyonu olan Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki 'Şahinkaya Kanyonu'nda ziyaretçilere sürpriz yapıldı.

'Şahinkaya Kanyonu'nda ziyaretçilere sürpriz

Şahinkaya Kanyonu doğal güzelliğiyle hayran bırakıyor

SAMSUN - Türkiye'nin ikinci büyük su kanyonu olan Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki 'Şahinkaya Kanyonu'nda ziyaretçilere sürpriz yapıldı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yer alan, son yıllarda adından sıkça söz ettiren ve turizm sektöründe gözde bir mekan olmaya aday görülen Şahinkaya Kanyonu, her geçen gün ziyaretçi sayısını artırmaya devam ediyor. Büyüklü küçüklü teknelerle, Kayıkbaşı mevkiinden, Çeltek mevkiine düzenlenen tekne turları ile Şahinkaya Kanyonu'nun doyumsuz güzelliği, keyifli anları ziyaretçiler tarafından cep telefonları ile görüntüleniyor.

"Kanyonda Bulurum Seni"

İlçede yayın yapan yerel gazete sahibi Suat Pala ve muhabirleri Kenan Keskin, Mustafa Bektaş Altay bu doğa harikası Şahinkaya Kanyonu'nun daha fazla ziyaretçi alması ve ilçe turizmine daha fazla hız katmak amacı ile farkındalık oluşturmak için, yine o bölgede keşfettikleri bir mağaranın önünde kamp kurarak, oradan geçen teknelere mini konser verdiler. Su seviyesinin son yıllarda azalması ile ortaya çıkan ve Şahinkaya Kanyonu boğazın tam orta noktasında bulunan mağaraya tekneleri ile giden basın mensupları, bulundukları yere kamp kurarak şarkılar söylediler. Gün boyu yükselen enstrüman sesini duyan teknelerin "Kanyonda Bulurum Seni" sloganıyla söyledikleri şarkıya kayıtsız kalmadığı gözlendi. Bu anlar hem ziyaretçilerin hem de gazetecilerin kameralarına yansıdı.

2,5 km uzunluğunda ve 324 metre yüksekliğindeki Şahinkaya Kanyonu son yıllarda Karadeniz'in gözde turizm merkezi oldu. Her mevsim ayrı güzelliğiyle hayran bırakan kanyonda bulunan feribot ve teknelerle burayı gezme imkanı mevcut.

'Şahinkaya Kanyonu'nda ziyaretçilere sürpriz
'Şahinkaya Kanyonu'nda ziyaretçilere sürpriz
'Şahinkaya Kanyonu'nda ziyaretçilere sürpriz
'Şahinkaya Kanyonu'nda ziyaretçilere sürpriz

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SUAT PALA

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