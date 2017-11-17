Şahinkaya Ayvasına Yurt Dışından Yoğun Talep

İSMAİL HAKKI DEMİR - Kahramanmaraş'ta "sarı altın" olarak isimlendirilen "Şahinkaya ayvası", başta Rusya olmak üzere birçok ülkeye gönderiliyor.



Merkez Onikişubat ilçesine bağlı Şahinkaya Mahallesi'nde önemli geçim kaynağı olan ayvanın hasadına başlandı.



Toplanan ayvalar, bahçelerde kalitesine göre ayrıştırılarak iç piyasaya ve yurt dışına gönderilmek üzere hazırlanıyor. Yaklaşık bin 128 dekar alandan yıllık bin ton ürün alınıyor.



Kentte "sarı altın" olarak adlandırılan Şahinkaya ayvası, özellikle aroması ve sulu olması nedeniyle başta Rusya olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İhsan Emiralioğlu, AA muhabirine, Şahinkayası Mahallesi'nin son dönemde ayvasıyla ön plana çıktığını söyledi.



Bu bölgede son dönemde geleneksel üretim modelinden profesyonel üretim modeline geçildiğini, çiftçilerin arazilerinin neredeyse tamamını ayva bahçelerine dönüştürdüğünü dile getiren Emiralioğlu, şöyle devam etti:



"Bölgemizde yıllık yaklaşık bin ton civarında ayva üretimi yapılıyor. Bunun da yüzde 50-60'ı ihraç ediliyor. Son 2-3 yıldır da çok güzel fiyata ürünlerini satıyorlar. Şahinkaya ayvası, lezzetiyle hem iç piyasaya hem de yurt dışına gönderilen ve ismiyle tercih edilen bir ayva haline geldi. "



Emirailoğlu, ayvaların başta Rusya olmak üzere Suudi Arabistan, Irak, İran, Ukrayna ve bazı Avrupa ülkelerine ihraç edildiğini bölderdi.



"Bizim için ayva altın değerinde"



Bölgede ayva üreticiliği yapan Kemal Kurdoğlu ise diktiği fidanlardan 18 yıldır ürün aldığını söyledi.



Yetiştirdikleri ayvaların, başta Rusya olmak üzere birçok ülke tarafından tercih edildiğini vurgulayan Kurdoğlu, şunları kaydetti:



"Buraların ayvası lezzetli ve sulu olmasından dolayı ilgi görüyor. Biz bahçemizi her 10 günde bir suluyoruz. Buradakiler susuz ayva değil. Dayanaklı olması yönüyle de tercih ediliyor. Alan da satan da bunu söylüyor. Su olmazsa ayvanın tadı olmaz, şekli de güzel olmaz. Bizim için ayva altın değerindedir. Çünkü bütün geçimimiz ayvaya dayalı. Sarı altınları ihraç ediyoruz, kazancından da mutluyuz."



Kurdoğlu, ayva sezonunda bölgede yaklaşık bin kişiye de istihdam sağlandığını kaydetti.tti.