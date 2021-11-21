ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey'le hayallerine ulaşıyorlar

Şahinbey'de POMEM kursları devam ediyor

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi, kolluk kuvveti ve beden eğitimi öğretmeni olmak isteyen gençlerin umudu olmayı sürdürüyor. Gaziantep'te çok sayıda genç fiziki yeterlilik sınavlarına, Şahinbey Belediyesi'nin açtığı Fiziki Yeterlilik Kurslarında hazırlanıyor.

Gaziantep'te Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulları (BESYO), Polis Meslek Yüksek Okulu Özel Harekat Polisliği (PÖH), Jandarma Özel Harekat (JÖH), Komiser Yardımcılığı ve Komiserlik Sınavı, Astsubay ve Subay Fiziki Yeterlilik Sınavı, Bölge Klasman ve Ulusal Hakemlerin Fiziki Yeterlilik Testlerine ve Spor Liselerine Akkkent Spor Köyü'nde hazırlanan gençler profesyonel hocalar eşliğinde eğitim alıyorlar. Eğitimler Korona virüs tedbirleri eşliğinde gerçekleştiriliyor.

Şahinbey Belediyesi tarafından verilen ücretsiz POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezleri)-PMYO-MSÜ-BESYO fiziki yeterlilik ve spor parkuru hazırlık kurslarına adaylar yoğun ilgi gösteriyor.

"Şimdiye kadar 2 bin 962 öğrenci faydalandı"

Öğrencilerden gelen talepleri önemsediklerini belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, uzman eğitmenler tarafından pandemi koşullarına uygun olarak verilen devam ettiğini dile getirerek, "Akkent Spor Köyü içerisindeki tesislerimizde gençlerimiz hayatlarına yön vermek için Fiziki Yeterlilik Kursuna katılıyorlar. Ücretsiz ve profesyonel hocalarımız eşliğinde sınavlara hazırlanan gençlerimize bizler de Şahinbey Belediyesi olarak destek oluyoruz. 2017 yılında başlattığımız projemizden şimdiye kadar 2 bin 962 öğrencimiz faydalandı. Bu yıl ise öğrencilerimiz sınava hazırlanmak için Fiziki Yeterlilik Kurslarına gelmeye devam ediyor" diye konuştu.

Akkent Spor Köyü'nde zorlu parkurlarda sınavlara hazırlanan öğrenciler ise Şahinbey Belediye Başkan Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür etti.