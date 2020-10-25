Şahinbey'de maske ve mesafe denetimleri sürüyor
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Şahinbey'de maske ve mesafe denetimleri sürüyor

25.10.2020 15:18 | Son Güncelleme: 25.10.2020 15:51

Şahinbey'de maske ve mesafe denetimleri sürüyor İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan, kontrollü sosyal hayat döneminde 'Sağlık için, hepimiz için' sloganıyla yapılan korona virüs denetimleri Şahinbey İlçesi'nde de aralıksız sürüyor.

Şahinbey'de maske ve mesafe denetimleri sürüyor

GAZİANTEP - İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan, kontrollü sosyal hayat döneminde 'Sağlık için, hepimiz için' sloganıyla yapılan korona virüs denetimleri Şahinbey İlçesi'nde de aralıksız sürüyor.

Binevler Mahallesi esnafını ziyaret eden Gaziantep Valisi Davut Gül, Şahinbey İlçe Kaymakamı Tahir Şahin ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, maske dağıtıp, sosyal mesafe, hijyen kurallarına uyulması yönünde daha fazla hassasiyet gösterilmesini istedi.

"Kurallara uyarak salgından korunabiliriz"

Vali Davut Gül, maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini belirterek "İçişleri Bakanlığımızın her hafta Kovid-19'a karşı denetimleri oluyor. Vatandaşlarımızı Korona virüsüne karşı uyarıyoruz. Herkesin kurallara uyarak maske, mesafe ve hijyen konusunu kendi işyerinde uygulamasını istiyoruz. Bu kurallara uyarak bu sıkıntıyı atlatacağız. Hassasiyet gösteren hemşerilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

"Duyarlılığımızı koruyalım"

Korona virüs ile ilgili dezenfektan, maske ve sosyal mesafe gibi gerekli önlemlerin alınıp alınmadığını kontrol eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu "Hayatın her alanını kapsayacak şekilde duyarlılık oluşturmak ve vatandaşlarımıza rehberlik etmek amacı ile esnaflarımızı ziyaret ederek alınan tedbirler ve alınması gereken tedbirlerle ilgili bilgilendirme yaptık. Uzun zamandır virüse karşı mücadele konusunun üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Maske ve hijyen setlerinin dağıtımı kadar halkın bilinçlenmesine yönelik de adımlar attık. Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda Şahinbey'in her noktasında sıkı tedbirler almaya devam ediyoruz. Vatandaşların yoğun olarak bir araya geldiği restoran, kafe, berber-kuaför ve gıda sektörüne yönelik işletmeler başta olmak üzere denetimler yapılıyor. Maskemizi takalım, nerede olursak olalım sosyal mesafe kuralına uyalım ve hijyene önem verelim. Rehavete kapılmadan korona virüs ile mücadelemize ilk günkü titizlikle devam edelim" diye konuştu.

Şahinbey'de maske ve mesafe denetimleri sürüyor
Şahinbey'de maske ve mesafe denetimleri sürüyor
Şahinbey'de maske ve mesafe denetimleri sürüyor
Şahinbey'de maske ve mesafe denetimleri sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET DEMİR

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