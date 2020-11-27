Şahinbey Belediyesi'nden Oğuzeli'ne pazar yeri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Şahinbey Belediyesi'nden Oğuzeli'ne pazar yeri

27.11.2020 16:22 | Son Güncelleme: 27.11.2020 16:33

Şahinbey Belediyesi'nden Oğuzeli'ne pazar yeri Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Oğuzeli İlçesi'ne Kapalı Pazar yeri yapmak için Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç ile protokol imzaladı.

Şahinbey Belediyesi'nden Oğuzeli'ne pazar yeri

GAZİANTEP - Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Oğuzeli İlçesi'ne Kapalı Pazar yeri yapmak için Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç ile protokol imzaladı.

Oğuzeli İlçesi'nin ihtiyaç duyduğu kapalı pazar yeri yapımı için Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç ile protokol imzalayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu çalışmaların vakit kaybedilmeden başlanacağını ifade etti.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni korona tedbirleri için sinyali verdi: Mecburuz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni korona tedbirleri için sinyali verdi: Mecburuz
Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na bir mektup daha: Sende beni öldürtecek yürek var mı?
Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na bir mektup daha: Sende beni öldürtecek yürek var mı?
Kafalar yine karışık! Bu hafta sonu kısıtlama var mı, kaçta başlayacak? İşte tüm detaylar
Kafalar yine karışık! Bu hafta sonu kısıtlama var mı, kaçta başlayacak? İşte tüm detaylar

"Önümüzdeki yıl tamamlamayı hedefliyoruz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşların hayatına dokunan çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Oğuzeli ilçemizdeki vatandaşlarımızın rahat bir şekilde alış-verişlerini gerçekleştirmesi için kapalı pazar yeri protokolü imzaladık. Projesi hazır; vakit kaybetmeden ihaleye çıkacağız. Önümüzdeki yılın ortalarında da inşallah tamamlanıp hizmete açılmasını planlıyoruz. Oğuzeli İlçemize hayırlı olmasını diliyor, Oğuzeli Belediye Başkanımız Mehmet Sait Kılıç'a teşekkür ediyorum" dedi.

"İlçemiz için önemli bir proje"

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Oğuzeli İlçesi'ndeki çok büyük bir ihtiyacın bu protokolle giderileceğini belirterek "Oğuzeli İlçemiz de şimdiye kadar kapalı Pazar yerimiz yoktu. Dolayısıyla pazarcı esnafımız ve pazara gelen vatandaşlarımız yazın güneşte, kışın ise yağmurda kalıyordu. Uzun süredir böyle bir düşüncemiz vardı. Bu düşüncemizi Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na açıkladığımızda bizlere destek olacaklarını söylediler. İlçe halkım ve belediyemiz adına Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Şahinbey Belediyesi'nden Oğuzeli'ne pazar yeri
Şahinbey Belediyesi'nden Oğuzeli'ne pazar yeri
Şahinbey Belediyesi'nden Oğuzeli'ne pazar yeri
Şahinbey Belediyesi'nden Oğuzeli'ne pazar yeri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET DEMİR

İlgili Haberler

Uzunköprü'de pazar yeri denetimi
Uzunköprü'de pazar yeri denetimi
Kadın girişimcinin azim dolu öyküsü: Pazar tezgahından kendi iş yerine
Kadın girişimcinin azim dolu öyküsü: Pazar tezgahından kendi iş yerine
Lüleburgaz'daki pazar yerlerine kişi sınırlaması
Lüleburgaz'daki pazar yerlerine kişi sınırlaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Arınç Abdülhamit Gül Fahrettin Koca İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Teoman Alişan Cem Yılmaz Bülent Ersoy
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Deniz Türüç Burak Yılmaz Malcolm Thomas
Tüm Haberler Türk Kasım Malatya Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şahinbey Belediyesi'nden Oğuzeli'ne pazar yeri - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.11.2020 16:48:51. #1.14#
title