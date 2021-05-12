Şahin Timleri'nde görevli 14 polise sertifika verildi
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Şahin Timleri'nde görevli 14 polise sertifika verildi

Şahin Timleri'nde görevli 14 polise sertifika verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende 2 personele başarı belgesi verilirken, 'Şahin Timleri'nden 14 personele Motosikletli Trafik Sürüş Eğitimi sertifikaları verildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende 2 personele başarı belgesi verilirken, 'Şahin Timleri'nden 14 personele Motosikletli Trafik Sürüş Eğitimi sertifikaları verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde motosiklet eğitimleri tamamlanan Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerinde görevli 2 personele İl Emniyet Müdürü Engin Dinç tarafından başarı belgesi takdim edildi. Ayrıca Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görev alan Motosikletli Trafik Polisi Şahin timlerinde görevli olan ve "Motosikletli Trafik Sürüş Eğitimi" alan 14 personele, eğitimi bitirdikleri için İl Emniyet Müdürü Engin Dinç tarafından sertifikaları verildi. - ESKİŞEHİR

Şahin Timleri'nde görevli 14 polise sertifika verildi
Şahin Timleri'nde görevli 14 polise sertifika verildi
Şahin Timleri'nde görevli 14 polise sertifika verildi
Şahin Timleri'nde görevli 14 polise sertifika verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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