Şahin: "Samsun Tıbbi ve Aromatik Bitki Üretiminde Merkez Olacak"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, 5 bin 172 dönüm alanda 819 çiftçi ile 'tıbbi ve aromatik bitki üretimi' gerçekleştirileceğini açıklayarak, "Samsun tıbbi ve aromatik bitki üretiminde merkez olacak" dedi.

Başkan Zihni Şahin, Türkiye'nin ünlü beyin cerrahlarından birisi olan Tıbbi Aromatik Bilgiler Uzmanı Prof. Dr. Haluk Deda'yı ağırladı. Büyükşehir Belediyesi Kalkınma Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen ve Samsun'da tıbbi, aromatik bitki üretiminin desteklenmesi amaçlanan proje kapsamında tecrübelerini aktarmak üzere Samsun'a gelen Prof. Dr. Haluk Deda, Başkan Zihni Şahin'in misafiri oldu.

Samsun'un çok verimli topraklara sahip olduğunu ve bu toprakların işlenmesinde her zaman ön ayak olmak için projeler geliştirdiklerini vurgulayan Zihni Şahin, tıbbi ve aromatik bitkilerin Samsun'da üretilmemesi için hiçbir sebep olmadığını ifade etti.

Samsun'un tıbbi ve aromatik bitki üretimi konusunda merkez haline gelmesi için çalışmalara başlandığı söyleyen Şahin, "Standartlara uygun bir şekilde üretimi arttırmak ve Samsunumuzu bu alanda bir merkez haline getirmeyi hedefliyoruz. Proje kapsamında kümelenme çalışması yaparak üretim yapan çiftçilerimizin birlik içinde olmasını sağlayacağız. Bu bitkilerin üretilmesinde çiftçimizin her zaman yanında olacağız. Samsun'da üretilen bu ürünler başta sağlık sektörü olmak üzere birçok alanda kullanılarak şehrimize katma değer sağlayacaktır" diyerek Prof. Dr. Haluk Deda'ya ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

5 bin dönümde 819 çiftçi

Büyükşehir Belediyesinin de ortak olduğu proje dahilinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından aspir, çemen, çörekotu, defne, ısırgan otu, karabuğday, kekik, kırmızıbiber, kişniş, kuşburnu, maydanoz, nane, oğulotu ve sarımsak üretimi noktasında çiftçilere destek sağlanacak. Çalışma 5 bin 172 dönüm alanda 819 çiftçi ile gerçekleştirilecek. - SAMSUN

Kaynak: İHA