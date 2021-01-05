Şahin Kendirci kimdir, kaç yaşında? Şahin Kendirci - Adanaya Gidek Mi Şarkı Sözleri
Yetenek Sizsiniz'den O Ses Çocuklar'ın şampiyonluğuna ardından da sinemaya adım atan Şahin Kendirci, son olarak Müslüm filmiyle adını duyurdu. Müslüm filminde oyunculuğuyla göz dolduran Şahin Kendirci, Adana'ya Gidek Mi şarkısıyla da adından çok söz ettirdi!
Müslüm filminde Müslüm Gürses'in gençliğine hayat veren ve izleyenlerin gözlerini dolduran, onları etkilemeyi başaran 2014 yılındaki O Ses Çocuklar yarışmasının şampiyonu Şahin Kendirci, Türkiye'nin sevdiği isimlerden biridir. Şahin Kendirci, Müslüm filminden sonra Adana'ya Gidek Mi şarkısıyla da büyük şöhret kazandı. Peki, Şahin Kendirci kimdir, kaç yaşında? İşte Şahin Kendirci - Adanaya Gidek Mi Şarkı Sözleri!
ŞAHİN KENDİRİCİ KİMDİR?
Şahin Kendirci, 19 Nisan 2001 yılında Adana'da dünyaya geldi. Aslen Şanlıurfalı olan Kendirci'nin küçüklüğünden beri müziğe karşı aşırı bir ilgisi vardı. Yetenek Sizsiniz programıyla tanınan Kendirci, daha sonra 2014 yılında yayınlanan O Ses Çocuklar yarışmasında kendisini gösterdi. Yarışmada birinciliği göğüsleyen Şahin Kendirci uzun süre adından söz ettirdi.
ŞAHİN KENDİRİCİ - ADANA'YA GİDEK Mİ SÖZLERİ
Adana'ya gidek mi?
Şalvarından giyek mi?
Kebabından yiyek mi?
He ya gardaş gel gidek
Adana'ya gidek mi?
Şalvarından giyek mi?
Kebabından yiyek mi?
He ya gardaş gel gidek
Gidek, gidek gel gidek
Adana'ya gel gidek
Adana sıcak derler
He ya gardaş gel gidek
Gidek, gidek gel gidek
Adana'ya gel gidek
Adana sıcak derler
He ya gardaş gel gidek
Yağmur yağsa kış olur
Güneş doğsa yaz olur
Kızlarında naz olur
He ya gardaş gel gidek
Yağmur yağsa kış olur
Güneş doğsa yaz olur
Kızlarında naz olur
He ya gardaş gel gidek
Gidek, gidek gel gidek
Adana'ya gel gidek
Adana sıcak derler
He ya gardaş gel gidek
Gidek, gidek gel gidek
Adana'ya gel gidek
Adana güzel derler
He ya gardaş gel gidek
Adana'nın ovası
Yaz bahardır havası
Şen olur hep yuvası
He ya gardaş gel gidek
Adana'nın ovası
Yaz bahardır havası
Şen olur hep yuvası
He ya gardaş gel gidek
Gidek, gidek gel gidek
Adana'ya gel gidek
Adana güzel derler
He ya gardaş gel gidek
Gidek, gidek gel gidek
Adana'ya gel gidek
Adana sıcak derler
He ya gardaş gel gidek
Gidek, gidek gel gidek
Adana'ya gel gidek
Adana sıcak derler
He ya gardaş gel gidek
Gidek, gidek gel gidek
Adana'ya gel gidek
Adana güzel derler
He ya gardaş gel gidek