Şahin Kendirci kimdir, kaç yaşında? Şahin Kendirci - Adanaya Gidek Mi Şarkı Sözleri

Yetenek Sizsiniz'den O Ses Çocuklar'ın şampiyonluğuna ardından da sinemaya adım atan Şahin Kendirci, son olarak Müslüm filmiyle adını duyurdu. Müslüm filminde oyunculuğuyla göz dolduran Şahin Kendirci, Adana'ya Gidek Mi şarkısıyla da adından çok söz ettirdi!

Müslüm filminde Müslüm Gürses'in gençliğine hayat veren ve izleyenlerin gözlerini dolduran, onları etkilemeyi başaran 2014 yılındaki O Ses Çocuklar yarışmasının şampiyonu Şahin Kendirci, Türkiye'nin sevdiği isimlerden biridir. Şahin Kendirci, Müslüm filminden sonra Adana'ya Gidek Mi şarkısıyla da büyük şöhret kazandı. Peki, Şahin Kendirci kimdir, kaç yaşında? İşte Şahin Kendirci - Adanaya Gidek Mi Şarkı Sözleri!

ŞAHİN KENDİRİCİ KİMDİR?

Şahin Kendirci, 19 Nisan 2001 yılında Adana'da dünyaya geldi. Aslen Şanlıurfalı olan Kendirci'nin küçüklüğünden beri müziğe karşı aşırı bir ilgisi vardı. Yetenek Sizsiniz programıyla tanınan Kendirci, daha sonra 2014 yılında yayınlanan O Ses Çocuklar yarışmasında kendisini gösterdi. Yarışmada birinciliği göğüsleyen Şahin Kendirci uzun süre adından söz ettirdi.

ŞAHİN KENDİRİCİ - ADANA'YA GİDEK Mİ SÖZLERİ

Adana'ya gidek mi?

Şalvarından giyek mi?

Kebabından yiyek mi?

He ya gardaş gel gidek

Adana'ya gidek mi?

Şalvarından giyek mi?

Kebabından yiyek mi?

He ya gardaş gel gidek

Gidek, gidek gel gidek

Adana'ya gel gidek

Adana sıcak derler

He ya gardaş gel gidek

Gidek, gidek gel gidek

Adana'ya gel gidek

Adana sıcak derler

He ya gardaş gel gidek

Yağmur yağsa kış olur

Güneş doğsa yaz olur

Kızlarında naz olur

He ya gardaş gel gidek

Yağmur yağsa kış olur

Güneş doğsa yaz olur

Kızlarında naz olur

He ya gardaş gel gidek

Gidek, gidek gel gidek

Adana'ya gel gidek

Adana sıcak derler

He ya gardaş gel gidek

Gidek, gidek gel gidek

Adana'ya gel gidek

Adana güzel derler

He ya gardaş gel gidek

Adana'nın ovası

Yaz bahardır havası

Şen olur hep yuvası

He ya gardaş gel gidek

Adana'nın ovası

Yaz bahardır havası

Şen olur hep yuvası

He ya gardaş gel gidek

Gidek, gidek gel gidek

Adana'ya gel gidek

Adana güzel derler

He ya gardaş gel gidek

Gidek, gidek gel gidek

Adana'ya gel gidek

Adana sıcak derler

He ya gardaş gel gidek

Gidek, gidek gel gidek

Adana'ya gel gidek

Adana sıcak derler

He ya gardaş gel gidek

Gidek, gidek gel gidek

Adana'ya gel gidek

Adana güzel derler

He ya gardaş gel gidek