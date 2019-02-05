Şahin'den Atakum'a Öğretmenevi Müjdesi

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve Atakum Belediye Başkan adayı Zihni Şahin, Atakum'a öğretmenevi yapma projeleri bulunduğunu açıkladı.

Şahin, Memur-Sen'e bağlı sendikaların Samsun temsilcilerini makamında ağırladı.

Seçimlerde destek sözü veren sendika temsilcilerine teşekkür eden Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden önce 9 yıl Bafra Belediye Başkanlığında bulunduğunu, şimdi Cumhur İttifakı'nın Atakum Belediye Başkan adayı olduğunu anlattı.

Şahin, "Göreve geldiğimiz günden beri gece gündüz demeden çalıştık. Samsun'da nerede problem varsa çözümü konusunda gayret ettik. Birçok kangren hale gelmiş sorunu çözdük. Uzun süreç gerektiren olayları gündeme aldık. Çabalarımız Samsun halkı tarafından takdir gördü ve olumlu karşılık buldu." dedi.

Eski bir eğitimci olduğuna işaret eden Şahin, "Eğitime, okullarımıza, öğrencilerimize, öğretmenlerimize ne kadar önem verdiğimi herkes biliyor. Yeni dönemde Atakum ile ilgili birbirinden önemli, birbirinden değerli projelerimiz var. Bunlardan biri de ilçeye öğretmenevi kazandırmak olacaktır. Bunun müjdesini sizlerin huzurunda vermek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Belediyelerin artan fonksiyonlarına ve değişen görevlerine değinen Şahin, belediye başkanları olarak şehirlerin gelişmesi ve kalkınmasına ne gibi katkı sağlayabileceklerini düşünmek zorunda olduklarını vurguladı.

Yatırımcıların önünü açmaları gerektiğini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) genişlemesi anlamında bir çalışma var. Halledilirse Samsun'un en az 10 yıllık yatırım problemi çözülmüş olur. OSB yatırım aldığında Samsun, önümüzdeki 8-10 yıl içinde çok büyük bir değişime uğrar diye düşünüyorum. Tarım ve sanayinin yanında turizmden de bir pay alacağımıza inanıyorum. 19 Mayıs'ın 100'üncü yılı vesilesiyle Samsun'da çok büyük etkinlikler olacak. Kuş Cenneti'yle, Ladik'teki kayak merkeziyle, termal cenneti Havza'sıyla, Vezirköprü Kanyonu ile Samsun'un doğal ve kültürel zenginliklerini iyi bir şekilde sunduğumuzda doğa ve kültür turizmi açısından ümitlerimiz artıyor."

Kaynak: AA