Sahiller turistlere kaldı
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Sahiller turistlere kaldı

27.02.2021 13:22 | Son Güncelleme: 27.02.2021 13:26
Sahiller turistlere kaldı

ANTALYA'da Covid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının birinci gününde kentin birçok noktasında sessizlik hakim oldu.

ANTALYA'da Covid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının birinci gününde kentin birçok noktasında sessizlik hakim oldu. Kısıtlamadan muaf tutulan yabancı turistler denizin ve güneşli havanın keyfini çıkardı.

Hava sıcaklığının 20, deniz suyu sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü turizm kenti Antalya'da, 56 saat sürecek olan hafta sonu kısıtlamasının ilk gününde sahiller turistlere kaldı. Konyaaltı sahili yakınlarındaki otellerde konaklayan turistler, kumsala gelip denize girdi, kimisi de güneşlenmeyi tercih etti. Yanlarında bikinisi olmayan bazı turistler elbiseleriyle denize girdi. Arkadaşlarına poz veren turistler, ıslak elbiseleriyle selfie çekti.

Bol bol selfie çekinen turistler, sessizliğin, güneşin ve sahilin keyfini çıkarttı. Kısıtlamadan muaf turistlerle birlikte, yerleşik yaşayan yabancılarda spor yapmayı ihmal etmedi.

Antalyalılar ise evlerinde kalarak, balkonlarından oturup güneşli havanın keyfini sürdü.


Sahiller turistlere kaldı
Sahiller turistlere kaldı
Sahiller turistlere kaldı
Sahiller turistlere kaldı
Sahiller turistlere kaldı
Sahiller turistlere kaldı
Sahiller turistlere kaldı
Sahiller turistlere kaldı
Sahiller turistlere kaldı
Sahiller turistlere kaldı
Sahiller turistlere kaldı
Sahiller turistlere kaldı
Sahiller turistlere kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim LALELİ

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