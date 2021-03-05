Denizin dibinde yok yok! 20 adet şezlongtan kızartma tavasına kadar onlarca atık var
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Denizin dibinde yok yok! 20 adet şezlongtan kızartma tavasına kadar onlarca atık var

05.03.2021 14:29 | Son Güncelleme: 05.03.2021 15:20
Denizin dibinde yok yok! 20 adet şezlongtan kızartma tavasına kadar onlarca atık var

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapılan deniz dibi temizliğinde deniz altından çıkan çöpler görenleri şaşkına çevirdi. Yaklaşık 2 saat boyunca temizlik yapan dalgıçlardan biri, "Denizden 20 adet şezlong, kızartma tavası ve otomobil lastiği çıktı. Denizin altında yok yok" diyerek isyan etti.

Bodrum Belediyesi ve Muğla Büyükşehir belediyesi iş birliği ile Gümbet limanında deniz dibi temizliği yapıldı. 10 dalgıç Gümbet limanından denize daldı. Özellikle teknelerin bulunduğu noktalarda temizlik yapan dalgıçlar gördükleri manzara karşısında şok oldu. Lastikten, marangoz malzemelerine, pet şişeden cam şişeye birçok atık malzeme çıktı.

Denizin dibinde yok yok! 20 adet şezlongtan kızartma tavasına kadar onlarca atık var

1 TON ÇÖP ÇIKARILDI

Yaklaşık 1 ton çöp ve atık malzeme çıkarılan deniz dibinden 20 adet şezlong çıkarıldı. Şezlongları gören Belediye ekipleri şaşkınlıklarını gizleyemedi. Denizin dibinden yaklaşık yarım saate çıkarılan şezlongların kim tarafından atıldığı nasıl limana kadar geldiği ise bilinmiyor. Yaklaşık 2 saat boyunca deniz dibinde temizlik yapan dalgıç ekiplerinin her hafta bir limanda deniz dibi temizliği yapacakları öğrenildi.

Denizin dibinde yok yok! 20 adet şezlongtan kızartma tavasına kadar onlarca atık var

"DENİZİN ALTINDA YOK YOK"

Dalgıç eğitmeni olan Kenan Doğan bu çöpleri atanların da profesyonel denizcilerin olduğunu söyleyerek, "Buraya gelen turistin bu çöplerde çok fazla etkisi olduğunu düşünmüyorum. Bazıları kaza ile düşmüş olabilir ama gördüğünüz gibi denizin altında yok yok. Kızartma tavasından, marangoz işkencesine, lastiğinden şarap şişesine maalesef denizimizin dibi bu durumda. Yapılan temizlik tabi ki çok faydalı oluyor ama denizin dibini bilen bir insan olarak bunun daha profesyonel ekiple temizlenmesini arzu ediyorum. İnşallah böyle bir ekip kurulur. Çünkü gönüllü bu işi yapanlardan hesap soramayız ama profesyonel yapılan bir ekipten hesap sorulabilirliği olur" dedi.

Öte yandan, çok sayıda balık kafesi de dalgıçlar tarafından çıkarıldı. Bir kafesin içerisinde ise onlarca yavru balık görüldü. Kafesi çıkaran dalgıçlar balıkları yeniden denize bıraktı.

Denizin dibinde yok yok! 20 adet şezlongtan kızartma tavasına kadar onlarca atık var
Denizin dibinde yok yok! 20 adet şezlongtan kızartma tavasına kadar onlarca atık var
Denizin dibinde yok yok! 20 adet şezlongtan kızartma tavasına kadar onlarca atık var
Denizin dibinde yok yok! 20 adet şezlongtan kızartma tavasına kadar onlarca atık var
Denizin dibinde yok yok! 20 adet şezlongtan kızartma tavasına kadar onlarca atık var
Denizin dibinde yok yok! 20 adet şezlongtan kızartma tavasına kadar onlarca atık var
Denizin dibinde yok yok! 20 adet şezlongtan kızartma tavasına kadar onlarca atık var
Denizin dibinde yok yok! 20 adet şezlongtan kızartma tavasına kadar onlarca atık var
Denizin dibinde yok yok! 20 adet şezlongtan kızartma tavasına kadar onlarca atık var
Denizin dibinde yok yok! 20 adet şezlongtan kızartma tavasına kadar onlarca atık var
Denizin dibinde yok yok! 20 adet şezlongtan kızartma tavasına kadar onlarca atık var
Denizin dibinde yok yok! 20 adet şezlongtan kızartma tavasına kadar onlarca atık var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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