Sahilde çalışma yapılan iş makinesi, kaplumbağa yuvalarını dağıttı
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Sahilde çalışma yapılan iş makinesi, kaplumbağa yuvalarını dağıttı

ANTALYA'nın Kumluca ilçesi sahilinde yol çalışması yapılan iş makinesi, üzerinden geçtiği deniz kaplumbağası yuvalarına zarar verdi.

Sahilde çalışma yapılan iş makinesi, kaplumbağa yuvalarını dağıttı
24.08.2020 11:12 | Son Güncelleme: 24.08.2020 11:46
ANTALYA'nın Kumluca ilçesi sahilinde yol çalışması yapılan iş makinesi, üzerinden geçtiği deniz kaplumbağası yuvalarına zarar verdi. Yuvalardaki yumurtaların bazıları ezilirken, bazıları ise açıkta kalınca diğer hayvanlara yem oldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından iş makinesinin ait olduğu Kumluca Belediyesi hakkında tutanak düzenledi.

Kumluca'ya bağlı Beykonak sahilinde iş makinesiyle yapılan yol açılma çalışması sırasında, gönüllü çevreciler tarafından daha önceden tespit edilerek, çubuklar ve kafesler ile işaretlenen koruma altındaki deniz kaplumbağası yuvaları zarar gördü. Denizle karanın buluştuğu noktada yol açılan iş makinesi nedeniyle bozulan birkaç yuvadaki bazı yumurtalar ezilirken, bazıları ise açıkta kalınca diğer hayvanlara yem oldu. Çevredekiler, zarar görmeyen deniz kaplumbağası yumurtalarını yeniden kumun altına gömdü. 

İŞ MAKİNESİ, KUMLUCA BELEDİYESİ'NE AİTMİŞSosyal medya kullanıcıları, olaya ilişkin tepkilerini kendi hesaplarından dile getirdi. Yol açılan iş makinesinin Kumluca Belediyesi'ne ait olduğu belirtilirken, belediye yetkilileri ise konuyla ilgili açıklama yapmadı. Yol açılan bölgedeki sitelerde oturan ve 2 ay önce Kumluca Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevinden ayrılan Ramazan Uluşar, site sakinlerinin 'WhatsApp' grubundan şu paylaşımı yaptı: 'Arkadaşlar bu çalışma Beykonak Mavikent villalarının arasından denize dışarıdan gelen kişilerin ulaşımını sağlamak, sitemizi de rahatlatmak için yapılan bir çalışmadır. Evet zarar verilmiş ama büyütmeyelim lütfen. Belediyeyle sitemizin çok işleri var.'

Öte yandan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin sahile gelerek, deniz kaplumbağası yuvalarında inceleme yaptığı, işlemle alakalı Kumluca Belediyesi hakkında tutanak düzenlediği öğrenildi.


- Antalya

Kaynak: DHA

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