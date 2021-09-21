Sahil Güvenlik Komutanlığı 300 uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları neler? - Haberler
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Sahil Güvenlik Komutanlığı 300 uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?

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Sahil Güvenlik Komutanlığı 300 uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 300 uzman erbaş alımı yapacağını duyurmasının ardından en çok merak edilen arasında bu alımın şartlarıyla ilgili detaylar yer almakta. Peki, Sahil Güvenlik Komutanlığı 300 uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?

Sahil Güvenlik Komutanlığı en az Lise mezunu en az 300 uzman erbaş alımı yapacağını duyurmasının ardından gündemdeki en çok konuşulan konular arasında yer almakta. Vatandaşlar internette en çok " Sahil Güvenlik Komutanlığı 300 uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları neler? 300 uzman personel alımı şartları neler?" gibi sorular araştırılmakta. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 300 uzman erbaş alımı ile ilgili detaylar haberimizde.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞIERBAŞ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sahil Güvenlik Komutanlığı başvuruları, 21-30 Eylül 2021 tarihleri arasında " www.turkiye.gov.t r" internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna, www.sg.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecektir.

Sahil Güvenlik Komutanlığı 300 uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?

SAHİL GÜVENLİK UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak.

2. En az lise mezunu olmak.

3. 2021 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir).

4. Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak.

5. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (21 Eylül 2016 tarihi ve sonrasında terhis olanlar).

6. Askerlik hizmetini sürdürenler için kılavuzda da yer alan uygun nitelik belgesi almak.

7. Yapılacak yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik ve değerlendirme testleri (yüzme dâhil), uygulamalı sınavlar ile mülâkat sınavında başarılı olmak ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

8. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından sevk edilecek hastanelerden "…….. Branşında Uzman Erbaş Olur." kararlı sağlık raporu almak, ayrıca branş/ihtisas özelliklerine göre gereken koşulları karşılamak.

9. Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak.

10. Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay (yedek astsubay dâhil), uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak.

11. Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımları Bilgilendirme Kılavuzu'ndaki (Eylül 2021) diğer şartları taşıyor olmak.

İrtibat ve bilgilendirme telefonu: 0 312 416 45 60

(Hafta İçi:09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında) Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı 300 uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?

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