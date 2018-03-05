Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığındaki Darbe Girişimi Davası

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine yönelik davada, eski Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı kıdemli albay Murat Özer'in de arasında bulunduğu 8'i tutuklu 13 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki dördüncü duruşmaya tutuklu sanıklar eski Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı kıdemli albay Özer ile emekli albay Hakan Kaya, yüzbaşı Hüseyin Baş, üsteğmen Ömer Binici, teğmen Murat Tuğrul Tekin, astsubay Çavuş Halil Çiftçi, astsubay kıdemli başçavuşlar Hasan Hüseyin Yılmaz ve Ömür Yolcu ile tutuksuz sanıklar kıdemli yüzbaşı Mert Küçük, astsubay çavuşlar Mustafa Kesenek, Mehmet Çaycı, Furkan Kara, astsubay kıdemli üstçavuş Tayfun Yılmaz ile avukatları katıldı.

Basına kapalı görülen duruşmada sanıklar, beraatlerini talep etti.

Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, duruşmayı 6 Nisan'a erteledi.

Sanıklar hakkında "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye, düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.