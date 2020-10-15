Sahibi ölen 70 köpeğe yuva aranıyor
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Sahibi ölen 70 köpeğe yuva aranıyor

15.10.2020 09:45 | Son Güncelleme: 15.10.2020 09:51
Sahibi ölen 70 köpeğe yuva aranıyor

Tokat'ta, hayatını kaybeden hayvanseverin sahipsiz kalan 70 köpeğine yeni bir yuva aranıyor.

Tokat'ta, hayatını kaybeden hayvanseverin sahipsiz kalan 70 köpeğine yeni bir yuva aranıyor.

Yeniyurt Mahallesi'nde babasından kalan arazisini adete barınağa çeviren Davut Köksal Eker (58), sokak köpeklerine 30 yıldır bakıyordu. Aniden rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı hastanede kanser teşhisi konulan Eker, 2 Aralık 2019 tarihinde hayatını kaybetti. Eker'in ölümü ile birlikte sahipsiz kalan köpeklerin bakımını hayvansever Filiz Ayna Kaymaz üstlendi. Kaymaz yaklaşık 10 aydır öğretim görevlisi eşi ile birlikte her gün hayvanlara yiyecek taşıdı. Bir süre önce bahçenin istimlak edileceğinin bildirilmesi üzerine Kaymaz, köpeklerin sahiplendirilmesine karar verdi. Sosyal medya üzerinden başlatılan kampanya ile köpeklere yeni yuva arayışı başlatıldı.

Yılbaşına kadar 70 köpeğe yeni yuva aranıyor

Kaymaz, yılbaşına kadar bahçenin boşaltılması için kendilerine süre verildiğini belirterek, "Burayı 10 gün içine boşaltın diye bir ihtar aldık. 10 gün içinde bu hayvanları bir yere gönderemeyeceğimiz için Vali beyden yılbaşına kadar süre verilmesini istedik. Sağolsun Vali bey de bizlere destek oldu, yılbaşına kadar bizlere süre tanıdı. Burayı 2,5 ay içinde boşaltmamız gerekiyor. Yani acilen bu bahçeyi tahliye etmemiz lazım. Buradaki hayvanları da sahiplendirmemiz lazım. Bu nasıl olacak bilmiyorum, hayvanseverlerden destek istiyoruz Hepsini bir kişi alamaz ama 5'erli 10'arlı halde bu hayvanları sağ salim tahliye edebilirsek güzel olacak" dedi.

70'e yakın köpeği sahiplendirmeye başladıklarını belirten Kaymaz, "Duyanlar gelip köpekleri sahiplenmeye başladı. Biraz önce bir aileye köpek sahiplendirdik. Ama 70 hayvanı birer birer sahiplendirmek zor olacağı için 5'er 10'arlı verebilirsek daha sağlıklı olacak" diye konuştu. Köpek sahiplenen vatandaşlar da yaşadıkları mutluluğu ve hayvanseverlerden destek beklediklerini dile getirdi. - TOKAT

Sahibi ölen 70 köpeğe yuva aranıyor
Sahibi ölen 70 köpeğe yuva aranıyor
Sahibi ölen 70 köpeğe yuva aranıyor
Sahibi ölen 70 köpeğe yuva aranıyor
Sahibi ölen 70 köpeğe yuva aranıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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