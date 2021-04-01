Şahap Örcün bulundu mu, öldü mü? Müge Anlı - Adana'da kaybolan Şahap Örcün'ün katili kimdir?

Şahap Örcün bulundu mu? Şahap Örcün intihar mı etti, öldürüldü mü? Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Şahap Örcün konusu ele alınıyor. Şahap Örcün ne oldu? Şahap Örcün bulundu mu? Şahap Örcün kimdir, nerede?

Şahap Örcün'e ne oldu? Şahap Örcün bulundu mu? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan Son dakika Şahap Örcün olayı nedir?

ADANA'DA KAYBOLAN ŞAHAP ÖRCÜN OLAYI

Arkadaşı Mehmet Ali Tunç tarafından intihara kalkıştığı iddia edilen Şahap Örcün, 53 yaşında ve iki çocuk sahibi.

ŞAHAP ÖRCÜN'E NE OLDU?

Şahap Örcün'ün şüpheli kaybı nedeniyle ailesi Müge Anlı'ya katıldı. Şubat ayında kaybolan Şahap Örcün'ün arkadaşı, akşam 19:00 sularında Şahap'la intihar etmek için evden çıktıklarını belirtti. Şahap'ın intihar ettiğini söyledi.

İddialara göre Örcün'ün üzerinde yüksek miktarda para vardı ve alacaklıları telefon etti. Bu nedenle bunalan Şahap Örcün, Mehmet Ali Tunç'un iddialarına göre daha önce de intihar girişiminde bulundu. Bu nedenle iki arkadaş önce evde ölmek istedi ancak başarılı olamayınca, daha sonra gece Çatalan Köprüsüne gittiler.

ŞAHAP ÖRCÜN BULUNDU MU?

Adana'da borçları nedeniyle intihar etmek için Çatalan Köprüsü'nden atladığı öne sürülen Şahap Örcün'ün (53) Seyhan Baraj Gölü'nde elleri bağlı cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili 'İntihara teşvik' suçlamasıyla gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest bırakılan arkadaşı Mehmet Ali Tunç, olay günü Örcün'ün kendisini köprüye çağırdığını, gittiğinde onu elleri bağlı olarak gördüğünü ve intihardan vazgeçirmeye çalıştığını söylemişti.

Olay, 26 Şubat günü saat 19.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Ali Tunç, polisi arayıp, kendisi gibi eşinden ayrılan arkadaşı Şahap Örcün'ün Çatalan Köprüsü'nden Seyhan Baraj Gölü'ne atladığını söyledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kıyıdan, su yüzeyinden ve su altından yapılan aramalardan sonuç alınamadı. Polisin ifadesine başvurduğu Mehmet Ali Tunç, alacaklarının sürekli aradığı için Şahap Örcün'ün intihara kalkıştığını söyledi. Yanından ayrılan Örcün'ün Çatalan Köprüsü'ne gittiğini, kendisini de yanına çağırdığını, gittiğinde ellerini kördüğüm bağladığını belirtti. Tunç, intihardan vazgeçirmek istediği Şahap Örcün'ün 'Hakkını helal et' dedikten sonra kendisini göle attığını öne sürdü. Örcün'ün ailesinin şikayeti üzerine 'intihara teşvik' suçundan gözaltına alınan Tunç, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

YAŞADIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Arkadaşının alacaklılarından kurtulmak için intihara kalkıştığını, ancak ölmediğini düşündüğünü söyleyen Tunç, "Ben yaşadığını düşünüyorum. Yoksa şimdiye kadar bulunurdu. Bir arkadaşının yanında kaldığını ve saklandığını düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

CESEDİ BULUNDU

Şahap Örcün kayıp olarak aranırken, bu sabah Seyhan Baraj Gölü'nde bir ceset bulundu. Bölgedeki bir restoranın çalışanı, Çatalan Köprüsü'nün ayaklarının yakınında ceset olduğunu görünce polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Dalgıçlar tarafından ceset, kıyıya çıkardı.

ELİ BAĞLI ŞEKİLDE ÇIKARTILDI

Arkadaşı Mehmet Ali Tunç'un kendi ellerini kördüğüm bağlayarak suya atladığını öne sürdüğü Şahap Örcün'ün cesedinde inceleme yapıldı. Elleri bağlı olarak sudan çıkartıldığı belirtilen Şahap Örcün'ün cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.