Şahangiller Espor yönetiminden merak uyandıran paylaşımlar geldi

Şahangiller Espor'dan (sahangillerspor) büyük bir transfer mi geliyor?

Kurulduğu günden bugüne olan kısa yolculuğunda birçok oyunda başarı ve şampiyonluk elde etmeyi başaran Şahangiller Espor, Türkiye espor arenasında şimdiden kendine sağlam bir yer edinmiş gibi görünüyor. Yoluna emin adımlarla devam eden Şahangiller'in yönetim ekibinin son günlerde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar merak uyandırdı.

İlk paylaşım Şahangiller Espor resmi Twitter hesabından geldi. Yapılan paylaşımda kurucu Emrah Şahan'ın bulunduğu bir fotoğraf ile birlikte şu sözler yer aldı:

Paylaşımda yer alan sözler Şahangiller bünyesinde bulunan takımlardan biri için transfer gelişmesi olabileceğinin ipucunu verdi. Bu paylaşımın hemen ardından Kurucu Başkan Emrah Şahan kişisel Twitter hesabından bazı açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamada kulübün gelecek planlarından bahseden Emrah Şahan, #varbihayalimiz mottosuyla çıktıkları yola daha güçlü adımlarla devam edeceklerini belirtti.

Yeni bir transfer mi geliyor sorusunu akıllara getiren bu paylaşımların sonuncusu Şahangiller Espor Genel Menajeri Mustafa İvgen tarafından geldi. Genel menajer yaptığı paylaşımda bir efsaneyi sahalara dönmesi için ikna ettiğini söyledi. Ancak anlaşılan ismin kim olduğu ve hangi oyunun efsanesi olduğu hakkında hiç ipucu vermedi.

Paylaşımlardan anlaşılacağı üzere Şahangiller Espor tarafından çok büyük bir transfer bombası geliyor. Üstü kapalı paylaşımlarla ön duyurusu yapılan transferin hangi oyun için olacağı ve kim olacağı hala büyük merak konusu. Playerbros ekibi olarak gelişmeleri yakından takip ediyor olacağız ve siz değerli okurlarımızı açıklanır açıklanmaz haberdar edeceğiz.

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Kaynak: Playerbros