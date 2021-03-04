Şahangiller Espor yönetim kadrosunu açıkladı
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Şahangiller Espor yönetim kadrosunu açıkladı

04.03.2021 14:16 | Son Güncelleme: 04.03.2021 14:34
Şahangiller Espor yönetim kadrosunu açıkladı

Şahangiller Espor (sahangillerspor), yönetim kadrosunu tanıttı.

Hatırlayacağınız üzere düzenlediği turnuvalarla adını duyuran Şahangiller Espor, CS: GO ve Valorant kadrosu kurarak espor arenasına da hızlı bir giriş yapmıştı. Logosundaki ejderhalar gibi korkusuz ve cesur  olan CS: GO kadrosu, şu anda başarılı bir gidişat içerisinde bulunuyor. Intel ESL Türkiye Şampiyonası elemelerinde tüm rakiplerini eleyerek, Intel ESL Türkiye Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanan başarılı kadro yoluna emin adımlarla devam ediyor. Valorant kadrosu da, ilk turnuvası olan VCT Challengers 3'te son 16'ya kalma başarısı göstererek çok iyi sinyaller verdi.

Son olarak geçtiğimiz günlerde organizasyonun yönetim kadrosu açıklandı. yapılan paylaşımda kulübün yönetim kadrosu duyuruldu.

Şahangiller Espor Yönetim Kadrosu:

Emrah Şahan | Kulüp Başkanı

Mustafa İvgen | Genel Menajer

Yunus Emre İyde | FPS Menajer

Orçun Kamil Kabadayı | Proje Sorumlusu

Ümit Özdemir | Avukat

Kaynak: Playerbros

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