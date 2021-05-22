Şahangiller Espor Taha Güldaş ile anlaştığını duyurdu!

Şahangiller Espor ESEA Main Lig sunuculuğu için anlaştı.

Ülkemiz espor ekosistemine hızlı bir giriş yapan başarılı espor organizasyonu Şahangiller Espor Taha Güldaş ile anlaştığını duyurdu. Organizasyon, ESEA Main Lig için Taha Güldaş ile anlaştığını sosyal medya hesapları üzerinden takipçilerine duyurdu.

Organizasyonun duyuru paylaşımına şu açıklamları ekledi:

Artık maçlarımızın canlı yayınları sizlerle.

ESEA Main League maçlarımızı sunmak üzere Taha "sTg" Güldaş ile anlaştığımızı duyurmaktan sevinç duyuyoruz.

Main League maçlarımızı takip etmeyi unutmayın.

Taha Güldaş ayrıca Sangal Esports'un ESEA maçlarını da sunacak. Maçlar hakkında detaylar için tıklayarak Taha Güldaş'ın hesabına ulaşabilirsiniz.

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyoruz.

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Kaynak: Playerbros