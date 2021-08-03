Şahangiller Espor, PUBG takımı için iki yeni transferini duyurdu!
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Şahangiller Espor, PUBG takımı için iki yeni transferini duyurdu!

Şahangiller Espor, PUBG takımı için iki yeni transferini duyurdu!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Şahangiller Espor PUBG ekibini iki yeni isimle güçlendiriyor! Şahangiller Espor PUBG oyuncuları "shiskio" ve "Zeun" ile anlaştı.

Espor ekosistemine girdiği andan bu yana başarılı bir grafik sergileyen espor organizasyonu Şahangiller Espor "shiskio" ve "Zeun"ile anlaştı.

PUBG ekosistemine girişinden bu yana katıldığı turnuvalarda iyi bir performans gösteren organizasyon, PUBG ekibini güçlendirdi. Organizasyonun yaptığı bu transferler, takımı memnun ederken taraftarları da memnun etmiş gibi görünüyor.

Şahangiller Espor, resmi Twitter hesabı üzerinde paylaştığı transfer gönderisinde, "Paraşütlerimizi açacak yeni ejderhalar geliyor! PUBG takımımızın yeni transferleri Berkay 'Zeun' Yangın ve Rahman 'shishio' Akpınar'ı sizlere duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Başarılar ejderhalar!" açıklamasına yer verdi.

Şahangiller Espor, PUBG takımı için iki yeni transferini duyurdu!

Şahangiller Espor'un geçtiğimiz günlerde Mehmet 'AksNN' Arıcı'yı da koç olarak kadrosuna katmıştı. Organizasyon yaptığı bu transferlerle yeni sezonda oldukça iddialı olacağını gösteriyor.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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