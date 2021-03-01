Şahangiller Espor, hikayelerini ve CS:GO kadrosunu oyunseverlere duyurdu

Şahangiller Espor takımını yaptığı takviyeler ve aldığı oyuncular sayesinde hızla geliştiriyor. Şahangiller ismiyle popülerliği zaten olan bu Espor takımının gelişmesi hiç de süpriz değil.

Espor dünyasını heyecanlı ve gösterişli bir giriş yapan Şahangiller Espor, yaptığı paylaşımlar ile takımın etrafını donatmaya hız kesmeden devam ediyor. Son yapılan paylaşımda müsabaka neticesinden yer alacak CS:GO takımı ve müsabakanın hikayesinin de yer aldığı bir video yayınlayarak takipçilerini bilgilendirdi.

Bu kapsamda yapılan ilk paylaşım takımın hikayesi ve logosunun ne anlama geldiği ile ilgili takipçilere bilgilendirildi. Videoda yapılan paylaşıma göre logoda yer alan ejderhalar yenilmezliği ve cesurluğu temsil eden esporcuları, kule ise klübü temsil ederken oyunseverlere bu alanda video ile bilgilendirme yapıldı.

Yapılan ikinci paylaşım ise müsabakanın CS:GO kadrosunun açıklanarak yine oyuncuları bilgilendirme oldu.

İŞTE, ŞAHANGİLLERİN ESPOR CS:GO KADROSU

Furkan Zeki "Zek" Güleryüz

Nazmi "Knbob" Küley

Tolgahan "Coulen" Güdük

İbrahim "Edgys" Aksoy

Caner "Soulfly" Kesici

Hazım Orhan "Castello" Dalbeyler (Koç)