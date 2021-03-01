Şahangiller Espor, hikayelerini ve CS:GO kadrosunu oyunseverlere duyurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Şahangiller Espor, hikayelerini ve CS:GO kadrosunu oyunseverlere duyurdu

01.03.2021 12:47 | Son Güncelleme: 01.03.2021 12:50
Şahangiller Espor, hikayelerini ve CS:GO kadrosunu oyunseverlere duyurdu

Şahangiller Espor takımını yaptığı takviyeler ve aldığı oyuncular sayesinde hızla geliştiriyor. Şahangiller ismiyle popülerliği zaten olan bu Espor takımının gelişmesi hiç de süpriz değil.

Espor dünyasını heyecanlı ve gösterişli bir giriş yapan Şahangiller Espor, yaptığı paylaşımlar ile takımın etrafını donatmaya hız kesmeden devam ediyor. Son yapılan paylaşımda müsabaka neticesinden yer alacak CS:GO takımı ve müsabakanın hikayesinin de yer aldığı bir video yayınlayarak takipçilerini bilgilendirdi.

Bu kapsamda yapılan ilk paylaşım takımın hikayesi ve logosunun ne anlama geldiği ile ilgili takipçilere bilgilendirildi. Videoda yapılan paylaşıma göre logoda yer alan ejderhalar yenilmezliği ve cesurluğu temsil eden esporcuları, kule ise klübü temsil ederken oyunseverlere bu alanda video ile bilgilendirme yapıldı.

Yapılan ikinci paylaşım ise müsabakanın CS:GO kadrosunun açıklanarak yine oyuncuları bilgilendirme oldu.

İŞTE, ŞAHANGİLLERİN ESPOR CS:GO KADROSU

Furkan Zeki "Zek" Güleryüz

Nazmi "Knbob" Küley

Tolgahan "Coulen" Güdük

İbrahim "Edgys" Aksoy

Caner "Soulfly" Kesici

Hazım Orhan "Castello" Dalbeyler (Koç)

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Mustafa Şentop Nikol Paşinyan Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Sibel Can Zeki Müren Demet Akalın
Spor Ali Koç Caner Erkin Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şahangiller Espor, hikayelerini ve CS:GO kadrosunu oyunseverlere duyurdu - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.3.2021 12:50:31. #1.16#
title