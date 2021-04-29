Şahangiller Espor E-BEA Esports PUBGM turnuvasına katılıyor!
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Şahangiller Espor E-BEA Esports PUBGM turnuvasına katılıyor!

Şahangiller Espor E-BEA Esports PUBGM turnuvasına katılıyor!
Playerbros - Haberler | Sadece Haberler

Başarılar .sahangillerspor !

Türkiye espor ekosistemine geçtiğimiz aylarda dahil olan Şahangiller Espor E-BEA Esports PUBG Mobile maçına çıkıyor. Organizasyon, PUBG Mobile dolu turnuva takviminin ilk maçına bu akşam çıkıyor. Organizasyon ayrıca katıldığı turnuvalar ve aldığı sonuçlar dikkatleri üzerine çekiyor.

TGL Electronic tarafından organize edilen E-BEA Esports & Organization #1 PUBG Mobile Turnuvası bu akşam saat 22.30'da başlayacak. Turnuvanın ödül havuzu ise 7.000 Türk Lirası. Turnuvanın yayını ise EBEAesports Twitch kanalı üzerinden yapılacak. Yayının sunumunda ise Berk "Murdock" Atayman tek başına görev alacak. EBEAesports Twitch kanalına hızlıca ulaşmak için .

Playerbros ekibi olarak Şahangiller Espor'a E-BEA Esports turnuvasında başarılar diliyoruz!

Kaynak: Playerbros

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