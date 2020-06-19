Şahan Gökbakar, teknede poz veren ünlü isimleri tiye aldı
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Şahan Gökbakar, teknede poz veren ünlü isimleri tiye aldı

Eşi ve iki çocuğuyla tekne tatiline çıkan komedyen Şahan Gökbakar, ünlü isimlerin Instagram'da paylaştığı tatil pozlarını tiye aldı. Paylaşımına kısa sürede beğeni yapan Gökbakar'a ünlü isimler de sessiz kalamadı.

19.06.2020 08:31 | Son Güncelleme: 19.06.2020 09:22

Koronavirüs salgını nedeniyle aylardır ailesiyle karantinada olan Şahan Gökbakar, normalleşme sürecinin başlamasıyla eşi Selin Gökbakar, çocukları Deniz Efe ve Ela ile tekne tatiline çıktı. Teknesiyle tatilin tadını çıkaran Gökbakar, bir çok ünlü ismin paylaştığı tekne tatili pozlarını da tiye almadan geçemedi.

"ŞAHAN'DAN SIMSICAK POZLAR"

Teknede ilginç pozlar veren Gökbakar, bu anları "Şahan Gökbakar'dan yaz aylarına damgasını vuracak sımsıcak pozlar. Aslında her fotonun altına bir metafor da yazılması lazım. Usul o şekilde mavi yolculuğa çıkan ünlülerde. Mesela 'Belki de sadece sessizliktir seni iyi eden" notuyla Instagram hesabından paylaştı.

Şahan Gökbakar, teknede poz veren ünlü isimleri tiye aldı

ÜNLÜ İSİMLER SESSİZ KALAMADI

Şahan'ın paylaşımını gören Hacı Sabancı "Pembe flamingo ile fotoğraf da olması lazım" derken Didem Uzel de "Zamanında yazmış olabiliriz" dedi. Tülin Şahin ve Engin Altan Düzyatan ise paylaşıma kahkaha emojileri koyarak yorum yaptı.

"YAPIŞ YAPIŞ VE BURAM BURAM AŞK"

Eşiyle de poz veren komedyen "Zaman mas maviydi her gün batımı... Hislerim ise, diken diken bir cam dalının üzerinde gezen başıboş bir sümüklü böceğin ardında bıraktığı izler gibi; ıslak, sümüksü parlak ve kaygan... Yapış yapış ve buram buram aşk..." diyerek eşleri ve sevgilileriyle poz verenlerle dalga geçti.

İşte Şahan Gökbakar'ın peş peşe yaptığı paylaşımlar...

Şahan Gökbakar, teknede poz veren ünlü isimleri tiye aldı
Şahan Gökbakar, teknede poz veren ünlü isimleri tiye aldı
Şahan Gökbakar, teknede poz veren ünlü isimleri tiye aldı
Şahan Gökbakar, teknede poz veren ünlü isimleri tiye aldı
Şahan Gökbakar, teknede poz veren ünlü isimleri tiye aldı
Şahan Gökbakar, teknede poz veren ünlü isimleri tiye aldı
Şahan Gökbakar, teknede poz veren ünlü isimleri tiye aldı
Şahan Gökbakar, teknede poz veren ünlü isimleri tiye aldı
Haber Yorumları (1)
MERVE: Onunda yapmaya çalıştığı insanları tiye alarak yaşadığı lüks hayatı göstermek. Millete sallamadan önce kendine baksa samimi görünmüyor
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