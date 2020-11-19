Şahan Dinç kimdir? Şahan Dinç kaç yaşında, nereli?
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Şahan Dinç kimdir? Şahan Dinç kaç yaşında, nereli?

19.11.2020 12:20 | Son Güncelleme: 19.11.2020 12:23
Şahan Dinç kimdir? Şahan Dinç kaç yaşında, nereli?

Şair Ahmet Selçuk İlkan'a geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı İstanbul Yeditepe Konseri'nde de eşlik eden müzisyen Şahan Dinç, İstanbul Kurtuluş'ta evinin penceresinde maganda ateşinin hedefi oldu. Şahan Dinç kimdir? Şahan Dinç kaç yaşında, nereli?

Müzisyen ve şarkıcı Şahan Dinç, evinin penceresinden sokağındaki kavgayı izlerken bir maganda kurşunu gözüne isabet etti. Apar topar hastaneye kaldırılan genç şarkıcı sağ gözünü kaybetti. Peki, Şahan Dinç kimdir? Şahan Dinç kaç yaşında, nereli?

ŞAHAN DİNÇ KİMDİR?

6 Ağustos doğumlu aslen Edirneli olan Şahan Dinç, 10 yıldır İstanbul'da yaşamını sürdürüyor. Yıllardır ünlü sanatçı Ahmet Selçuk İlkan'ın vokalliğini yapan Şahan Dinç, uzun süredir müzik piyasasında olan bir isim.

Şahan Dinç kimdir? Şahan Dinç kaç yaşında, nereli?

Çocuk yaşlardan itibaren müziğe ilgi duyan ve şarkı sözleri yazan Şahan Dinç, ilk müzik hayatına bağlama çalarak başladı. İlk müzik grubunu lisede Edirne Ticaret Meslek Lisesi'nde kurdu. Ardından üniversite yıllarında da müzik grubu çalışmalarını sürdürdü.

ŞAHAN DİNÇ ŞARKILARI

Aşk Vadisi • 2017

Beni Bırakın • 2019

Ayçarem

Şahan Dinç kimdir? Şahan Dinç kaç yaşında, nereli?

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