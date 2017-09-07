Sahaflık tarihi Beylikdüzü'nde anlatıldı



İSTANBUL - Beylikdüzü Barış ve Sevgi Buluşmaları kapsamında düzenlenen Sahaf Festivali'nde "Beyoğlu'ndan Smyrna'ya Bab-ı Ali'den Kadıköy'e Sahaflık Tarihi" adlı söyleşi gerçekleşti.

4. Beylikdüzü Barış ve Sevgi Buluşmaları kapsamında düzenlenen Sahaflar Festivaline kitapseverlerin yoğun ilgisi devam ediyor. Düzenlenen etkinlikler kapsamında her akşam ünlü kitap yazarları severleriyle bir araya gelerek, kitap ve sahaflar tarihi hakkında bilinmeyenleri anlatıyor. Festivalin 8'inci gününde Pelin Batu'nun moderatörlüğünde gerçekleşen "Beyoğlu'ndan Smyrna'ya Bab-ı Ali'den Kadıköy'e Sahaflık Tarihi" adlı söyleşide Lütfü Seyman, İskender Dereli, Saadet Özen sahaflık tarihinin başlangıcından bugüne kadar gelişim sürecini anlattı. Sahaflık isminin oluşma süreci, sahaflığın medreselerin kapılarında başlaması ve matbaanın ilk kullanılma süreci gibi konular detaylı bir şekilde söyleşide ele alındı. Söyleşi kapsamında sohbet eden ünlü isimler sahaf tarihinden kitap kültürüne kadar birçok detaylı bilgiyi kitapseverlere aktardı. Tarihteki önemli yazarların eserlerinden de bahsedilen söyleşide, ünlü isimler kitapseverlere tarihin iyi öğrenilmesi açısından önemli tavsiyelerde bulundu.