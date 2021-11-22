Saha personeline "etkili iletişim" eğitimi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından periyodik olarak düzenlenen hizmet içi eğitimler çerçevesinde İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile Zabıta Dairesi Başkanlığı personeline "etkili iletişim" konulu eğitim verildi.

Belediye Meclis Salonunda gerçekleşen ve iki gün süren eğitim Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Kudret Armağan tarafından verildi. Teorik anlatımın yanında, pratik uygulamalarla geçen eğitim oldukça ilgi topladı. İletişimin kelimelerin, bilginin, düşüncelerin ve duyguların taşındığı bir paslaşma işi olduğunu belirten Armağan, bilgi verme, inandırma, düşündürme, düşünme, hissettirme, talep etme, etkileşim içinde olma, ifade etme gibi birçok eylemin toplamından oluştuğunu ifade etti.

Armağan ayrıca, iletişimde kendini tanımak, kendini açmak ve doğru ifade etmek, karşımızdakini etkin ve ilgili dinlemek, empati kurabilmek, hoşgörülü ve önyargısız olmak, eleştirilere karşı açık olmak, beden dili, göz teması, hitap, ses seviyesi gibi konularını ele aldı.

Son olarak ekip çalışması nedir, neden ekip çalışması, ekibi oluşturan unsurlar, ekibin tanımı, başarılı ekiplerde işlerin nasıl yürüdüğü, verimliliğin artması, iletişim kalitesinin yükselmesi konularına değinen Armağan, net bir şekilde odaklanmış lider, şahsi yükümlülük, ferdi çalışma ürünleri, verimli toplantılar yürütme, tartışma karar alma ve görev devretme konularının altını önemle çizdi. - BURSA