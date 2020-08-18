Sagopa Kajmer Zamanla şarkı sözleri | Sagopa Kajmer Go Khan Zamanla (2/5) sözleri | Yunus EP Sagopa Kajmer, Yunus EP isimli yeni albümünü 17 Ağustos itibari ile piyasaya sürdü. Go Khan ile yaptığı iş birliği sonucu oluşan albümde 5 şarkı yer alıyor.

Sagopa Kajmer Yunus EP adı verdiği yeni albümünü, 17 Ağustos itibari ile paylaştı. Go Khan ile iş birliği yapan ünlü rapçi tüm şarkılarına klip çekti. Ayrıca, albümü doğum gününde paylaştı.

SAGOPA KAJMER ZAMANLA ŞARKI SÖZLERİ | SAGOPA KAJMER GO KHAN ZAMANLA

VERSE 1

Acıyı öldürmek için ilaçlar yetersiz zehir.

Fikir kuyularını kazıyor küreklerim bulmak için bilgileri kim olduğuma dair.

Kısa bir mola veriyor ve sigarasını yakıyor şair.

İşte böyle misallerle süslenir anlatılanlar, uykuya dalar çocuklar.

Düşününce karamsar ve korkutucu bütün anlatılan masallar sanki salıncağımı cadı sallar.

Hey çocuk bu korku içeren içerik.

Kırık bir akvaryum ve içindeki balıklar panik.

Onların üstüne konmak isteyen sinekler içine sinik.

Rose'un aşkı Jack'i öldürürken batıyordu Titanik.

Çok romantik...

Ama hislerim hissizlikten ibaret anne.

Bak baba ellerim yazmaktan kesik.

Çocuklarla oynarım fakat bir çocuğum eksik.

Bir tarafım şampiyon bir tarafım yenik.

İşte benim güneşim bak ben boyadım sarısını.

Bu benim kalbim istersen verebilirim sana yarısını.

Zaman imha etti üstünden Yunus'un asalaklarını dirençli çam ağaçlarının döktüğü gibi koca kozalaklarını.

VERSE 2

Ödünç alınan zamanda zamana alarmı hazırla.

Kimisi yan yana yürür masaldaki kötü kahramanla.

Vampirler gibidirler yaşarlar içtikleri kanla.

Onları seyrederiz uzaktan Gökhan'la

Oyalan zamanda senden artakalanla.

Kara kışlar veda eder ısınır hava nisanla.

Anlatmaya çalışıyorum bildiğim tek lisanla.

Eksik onca noksanla, bana yakışan aksanla.

Ve mimiklerine Pablo Picasso gibi şekil vermek istediğim onca insanla

Kasvetli savaş marşlarını sevimli valslere çevirmek isterim zamanla.

Ama her şey zamanla.

Zamanla, zamanla neler verdim bu uğurda,

kuzulardan saklamıştım söylemiştim kurda.

Bir ayağım önünü görse de ötekisi çukurda.

Zamanda kaybolan yıllarını el sallayarak uğurla.

SAGOPA KAJMER ZAMANLA KAMERA ARKASI

Söz - Lyrics: Sagopa Kajmer (Yunus Özyavuz)

Müzik - Beat: Go-khan (Gökhan Özyavuz)

Gitar - Guitar: Go-khan (Gökhan Özyavuz)

Scratch: Sagopa Kajmer (Yunus Özyavuz)

Mix-Mastering: Utku Ünsal (Ozinga Productions)

Yönetmen : Murat Joker, Sagopa Kajmer

Görüntü Yönetmeni : Turhan Daştan

Yönetmen Yardımcısı : İsmail Sabotic

Prodüksiyon : İbrahim Bagcecik

Prodüksiyon Asistan : Canberk Uslu

Backstage Fotoğraf : Ali Babacanoğlu

Saç Makyaj : Yeliz Bahadır

Color : Oğuz Birgölge