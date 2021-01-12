Sagopa Kajmer sözleri! Sagopa Kajmer Avutsun Bahaneler sözleri! Sagopa Kajmer Galiba sözleri nelerdir?
Rap deyince Türkiye'de ilk akla gelen isimlerden biri olan Sagopa Kajmer sözleri ile de dikkat çeken biridir. Sagopa Kajmer Avutsun Bahaneler sözleri ile çıkış yapmasının ardından günümüzde de adından söz ettirmektedir. Sagopa Kajmer sözleri! Sagopa Kajmer Avutsun Bahaneler sözleri! Sagopa Kajmer Galiba sözleri nelerdir? dinleyiciler tarafından sık
Sagopa Kajmer sözleri ile rap yaparken aynı zamanda düşündürmeyi başaran isimlerden. Bunlardan bazıları Sagopa kajmer Avutsun Bahaneler sözleri ve Sagopa Kajmer Galiba sözleridir. Sadece bu rap sözleriyle değil, bir çok rap sözleriyle de diğer rap sanatçılara ilham olmayı başarmıştır. Sagopa Kajmer sözleri! Sagopa Kajmer Avutsun Bahaneler sözleri! Sagopa Kajmer Galiba sözleri nelerdir? sizler için derledik.
SAGOPA KAJMER SÖZLERi! SAGOPA KAJMER AVUTSUN BAHANELER SÖZLERİ!
1998 yılında 'Kuvvetmira' oluşumuyla rap dünyasına yavaştan adım atan rap sanatçısı günümüzde de hala dinlenmektedir. Rap dünyasına adım attığı günden beri çok kaliteli işlere imza atan Sagopa Kajmer sözleri ve içinde bulundurduğu düşündürücü cümlelerle sizlerle.
'Kafes sevmeyen yabani hayvanlar gibidirler sırlar, fare gibi üfleyerek ısırırlar.' - Saklama Bulurlar
'Makasım yalanın saçını kesiyor, saçları saçık
Sigaram gibi bitiyorsunuz en güzel yerinde, bana yutkunmalar kalıyor.'- Saklama Bulurlar
'Eksik kalan şiirlerini topluyorum bugünlerde ömrümün ve
çıplak ayaklarımın izleri asfaltta.
İki kişilik iken teke düştüm hayatta ama duble söyledim rakımı masama inatla.' -Toz Taneleri
'Uçur beni rüzgar toz taneleri gibi buradan uzağa doğru.
Gel beni kurtar, alalım başımızı gidelim uzağa doğru.' - Toz Taneleri
'Eksik kaldı yarımdan fazlası kaldım kalabalık ortası yek de.' -Bu Sen Değilsin
Hey, bana güneş olur musun istesem çevremi saran karanlık şu perdeden?' - 366.gün
'Kurtarın beni bir hadi el uzatın oradan.
Yetişebilirim uzanan eline buradan
Uzunca söyledim kısaca anla' - Siyah
'Üzgünüm gölünde balesi yarıda kesilen kuğu.' - Neyse
'Üzerime umudumu örttüm.
Yağmurun üzerine yürüdüm, söndüm bir mum gibi öldüm. - Oldu Olanlar
'Nasıl anlatsam anlarlar?
Bilemedim kaç yolu var? Ama var.
Ben ha gayret çabalasam da anlatmaya, oldu olanlar.' - Oldu Olanlar
'Kendimi bugün onun yerine koydum.
Koyamadım onun yerine kimseyi ve uyudum.' - Vazgeçtim İnan
'Ben onun soğuk rüzgarıyla savruldum.
İçimin acısı yakıyor kavruldum.
Gelen o vakitsiz hasretlere sordum, bir şey gelmez elden dediler mahvoldum.' - Vazgeçtim İnan
'İyisi mi? Geri çekileyim ya da savaşıp yara alayım. Doğrusu ne bilemedim.
Vazgeçtim inan kendimden çoktan ama senden olmuyor kendimi koparamıyorum bir an.' -Vazgeçtim İnan
'Bir dokunsan ağlar, dokunma yalnız bırak.' - Pankart
'Yalnız bırak yanında olmak istediğini, buna ihtiyacı var ama söyleyemiyor sana istediğini.' - Pankart
SAGOPA KAJMER AVUTSUN BAHANELER SÖZLERİ!
Sagopa Kajmer sözleri ve özellikle Sagopa Kajmer Avutsun Bahaneler sözleri ile rap dünyasını sallıyor.
''1.Bölüm
Kaybetmedim hiçbir zaman dürüstlüğümü ama dürüstlükten çok kaybettim.
Ben her şeye kafa tutmadan önce her şey bana kafa tutmuştu ben gördüm.
Anladım ya fayda etmiyor bir şey.
Engel olamıyorum, dağılıyorum peyderpey.
Var kendimle konuşmak istediğim çok şey.
Açarım ağzımı yumarım gözümü epey epey.
Neden iki büklüm boynun?
Beslediği yılanlara mı kırgın koynun ?
Kurtlar canını alıyorken koyunun, bal umdun da arıdan sade kaldı iğne bulduğun.
Kafan seni dağıtmadan sen onu dağıt.
Kalbin yerinden çıkacak haydi biraz rahatla!
Bildiğim şeyleri ben de öldüremiyorum evet başa çıkamadığım oluyor olanla.
Avutsun bahaneler. Avutsunlar beni avutabilirseler onlar.
Pek sanmam, hiç sanmam.
Elimi çektim altından taşın, kurtuldu ezilen parmaklarım,
ama canım hala yanıyor. Avutsun bahaneler, bahaneler.
Ah bu bana ağır gelen sözler yok mu!
Ah bu bana ağır gelen yükler yok mu!
Avutsun bahaneler, bahaneler.
2.Bölüm
Vermedim kendimden ödün ne dün ne bugün.
Ben zamanı öldürürüm zaman beni öldürürken.
Kangren bir kolum vardı dün kesip atmak ağır oldu hem de onu çok severken.
Anladım ki fayda etmiyor bir şey.
Yaşamak zorundayım bu bildiğim tek şey.
Sanki ben bir kobayım da dünya bir deney.
Kaçacak bir yerin yok doğu, batı, kuzey, güney.
Neden bakışların donuk ve yorgun?
Belli ki mahkemen var içinde büyük sorgun.
Hayatını senden çaldılarsa büyük soygun.
Sende ses yok, kalma suskun!
Ayakkabı bağcığı gibi çözüldü sırlar.
Ben sessiz yürürken köpek bana hırlar.
Yetmiyormuş gibi paçamı ısırırlar.
Saldırmak için kendilerini kandırırlar.
Avutsun bahaneler. Avutsunlar beni avutabilirseler onlar.
Pek sanmam, hiç sanmam.
Elimi çektim altından taşın, kurtuldu ezilen parmaklarım,
ama canım hala yanıyor. Avutsun bahaneler, bahaneler.
Ah bu bana ağır gelen sözler yok mu!
Ah bu bana ağır gelen yükler yok mu!
Avutsun bahaneler, bahaneler.''
SAGOPA KAJMER GALİBA SÖZLERİ NELERDİR?
Sagopa Kajmer sözleri arasında en çok merak edilen bir diğer rap ise Sagopa Kajmer Galiba sözleridir. Kendi içerisinde farklı bir aforizma saklayan Sagopa Kajmer Galiba sözleri sizlerle.
''1.Bölüm
Bu ikilemlerin arkasında çok şey var
Hiç bir şey bir neden değil ki,
Ama hak ettiğimi düşündüğümde hiç de adil değil ki
Sen nesin ve kimsin ? Sal yaralı balıkları gitsin, misina artık çok gergin
İster istemez her şeyim sende rehin
Ne yanlış bir karar masası, sen ne kötü bir hakimsin
Bu ne zor bir dosya, sen ne kolay bir kararsın
Senden görünmüyor önüm, meğer ne kolaymış fikri ölüm.
Hep anlatırdı sevdiklerim; "böyleyken böyle olur". Söz söylenir göz dolar, Haziranlar Şubat olur!
İhtimallerimi düşünürüm ve ihmallerimi yoklarım,
İçimden ayrılık şarkıları bestelerim ve söylerim.
Ben deli dolu biriyim, ama şu an sadece doluyum,
Kırılmış bir sağ kolum,
Gönlü bir hayli kırık, yapayalnız, bomboş bir yolum (ben)
Beni arayan orda bulur, sözün bittiği yerde bekliyorum.
Canım malum, yarım eksik, bu kadar mı kolay çeker insan sevdiğinin şakaklarına tetik
Sanki sen bir avcı, bense infilak eden keklik
Vakit durdu, bu acı beni boğdu, bittim şimdilik.
Ama galiba, bütün bu olanlara dayanamam, ama hazırım
Sen giderken adımlarını sayarım
Heyhat ! Ne yazık seni yanlış tanıdım sanırım.
Ama galiba, bütün bu olanlara dayanamam, ama hazırım
Sen giderken adımlarını sayarım
Heyhat ! Ne yazık seni yanlış tanıdım sanırım.
2.Bölüm
Üzerime yıkılan yüksek apartmanlar, bana söylenmiş gibi çalan şarkılar
Bitmeyen derin hasret ve geçmeyen zaman
En dibini ancak senin bildiğin o
Dipsiz kuyu, defol git şimdi rahat uyu
Ya biriktirdiğim onca yarınlık, ben yarımken yarınla bu gün arasında nedir farklılık?
Senden varan güller artık rayihasız
Ben uslu çocuk sen arsız
Sensiz yerim yurdum yokmuş gibi ben diyarsız
Herkes bana bakıyormuş gibi, ama her şey normal
Sorulan sorular en çok acı veren, her yerden sual
Ben bir aç, sense tok misal
Sen olmadan ne işe yarar en güzel kumsal, ne olur gitme kal
Bir tek özlemleri deviremedim şu ince bileklerimle
Geriye kalan her şeyi yıktım
Fena yaptım ve en güzeli unuttum
Defalarca aldım kendimi, her yeni gün için
Ama her yeni gün eskidi
Yarın baktım ki hep ordayım, aynı noktalardayım
Ortada kalmış ortalık kişiyim
Sen şimdi yoluna bak, ben adımlarını sayarım
Bütün bu olanlara dayanamam, ama madem öyle hazırım
Ama galiba, bütün bu olanlara dayanamam, ama hazırım
Sen giderken adımlarını sayarım
Heyhat! Ne yazık seni yanlış tanıdım sanırım
Ama galiba, bütün bu olanlara dayanamam, ama hazırım
Sen giderken adımlarını sayarım
Heyhat! Ne yazık seni yanlış tanıdım sanırım
Yasla
Sago kaf kef
İki sıfır bir bir yan yana
Melankolia
Sagopa''