Sagopa Kajmer sözleri! Sagopa Kajmer Avutsun Bahaneler sözleri! Sagopa Kajmer Galiba sözleri nelerdir?

Rap deyince Türkiye'de ilk akla gelen isimlerden biri olan Sagopa Kajmer sözleri ile de dikkat çeken biridir. Sagopa Kajmer Avutsun Bahaneler sözleri ile çıkış yapmasının ardından günümüzde de adından söz ettirmektedir. Sagopa Kajmer sözleri! Sagopa Kajmer Avutsun Bahaneler sözleri! Sagopa Kajmer Galiba sözleri nelerdir? dinleyiciler tarafından sık

Sagopa Kajmer sözleri ile rap yaparken aynı zamanda düşündürmeyi başaran isimlerden. Bunlardan bazıları Sagopa kajmer Avutsun Bahaneler sözleri ve Sagopa Kajmer Galiba sözleridir. Sadece bu rap sözleriyle değil, bir çok rap sözleriyle de diğer rap sanatçılara ilham olmayı başarmıştır. Sagopa Kajmer sözleri! Sagopa Kajmer Avutsun Bahaneler sözleri! Sagopa Kajmer Galiba sözleri nelerdir? sizler için derledik.

SAGOPA KAJMER SÖZLERi! SAGOPA KAJMER AVUTSUN BAHANELER SÖZLERİ!

1998 yılında 'Kuvvetmira' oluşumuyla rap dünyasına yavaştan adım atan rap sanatçısı günümüzde de hala dinlenmektedir. Rap dünyasına adım attığı günden beri çok kaliteli işlere imza atan Sagopa Kajmer sözleri ve içinde bulundurduğu düşündürücü cümlelerle sizlerle.

'Kafes sevmeyen yabani hayvanlar gibidirler sırlar, fare gibi üfleyerek ısırırlar.' - Saklama Bulurlar

'Makasım yalanın saçını kesiyor, saçları saçık

Sigaram gibi bitiyorsunuz en güzel yerinde, bana yutkunmalar kalıyor.'- Saklama Bulurlar

'Eksik kalan şiirlerini topluyorum bugünlerde ömrümün ve

çıplak ayaklarımın izleri asfaltta.

İki kişilik iken teke düştüm hayatta ama duble söyledim rakımı masama inatla.' -Toz Taneleri

'Uçur beni rüzgar toz taneleri gibi buradan uzağa doğru.

Gel beni kurtar, alalım başımızı gidelim uzağa doğru.' - Toz Taneleri

-Sagopa Kajmer- Faruk Sabancı-

'Eksik kaldı yarımdan fazlası kaldım kalabalık ortası yek de.' -Bu Sen Değilsin

Hey, bana güneş olur musun istesem çevremi saran karanlık şu perdeden?' - 366.gün

'Kurtarın beni bir hadi el uzatın oradan.

Yetişebilirim uzanan eline buradan

Uzunca söyledim kısaca anla' - Siyah

'Üzgünüm gölünde balesi yarıda kesilen kuğu.' - Neyse

'Üzerime umudumu örttüm.

Yağmurun üzerine yürüdüm, söndüm bir mum gibi öldüm. - Oldu Olanlar

'Nasıl anlatsam anlarlar?

Bilemedim kaç yolu var? Ama var.

Ben ha gayret çabalasam da anlatmaya, oldu olanlar.' - Oldu Olanlar

'Kendimi bugün onun yerine koydum.

Koyamadım onun yerine kimseyi ve uyudum.' - Vazgeçtim İnan

'Ben onun soğuk rüzgarıyla savruldum.

İçimin acısı yakıyor kavruldum.

Gelen o vakitsiz hasretlere sordum, bir şey gelmez elden dediler mahvoldum.' - Vazgeçtim İnan

'İyisi mi? Geri çekileyim ya da savaşıp yara alayım. Doğrusu ne bilemedim.

Vazgeçtim inan kendimden çoktan ama senden olmuyor kendimi koparamıyorum bir an.' -Vazgeçtim İnan

'Bir dokunsan ağlar, dokunma yalnız bırak.' - Pankart

'Yalnız bırak yanında olmak istediğini, buna ihtiyacı var ama söyleyemiyor sana istediğini.' - Pankart

-Sagopa Kajmer , Patron-

SAGOPA KAJMER AVUTSUN BAHANELER SÖZLERİ!

Sagopa Kajmer sözleri ve özellikle Sagopa Kajmer Avutsun Bahaneler sözleri ile rap dünyasını sallıyor.

''1.Bölüm

Kaybetmedim hiçbir zaman dürüstlüğümü ama dürüstlükten çok kaybettim.

Ben her şeye kafa tutmadan önce her şey bana kafa tutmuştu ben gördüm.

Anladım ya fayda etmiyor bir şey.

Engel olamıyorum, dağılıyorum peyderpey.

Var kendimle konuşmak istediğim çok şey.

Açarım ağzımı yumarım gözümü epey epey.

Neden iki büklüm boynun?

Beslediği yılanlara mı kırgın koynun ?

Kurtlar canını alıyorken koyunun, bal umdun da arıdan sade kaldı iğne bulduğun.

Kafan seni dağıtmadan sen onu dağıt.

Kalbin yerinden çıkacak haydi biraz rahatla!

Bildiğim şeyleri ben de öldüremiyorum evet başa çıkamadığım oluyor olanla.

Avutsun bahaneler. Avutsunlar beni avutabilirseler onlar.

Pek sanmam, hiç sanmam.

Elimi çektim altından taşın, kurtuldu ezilen parmaklarım,

ama canım hala yanıyor. Avutsun bahaneler, bahaneler.

Ah bu bana ağır gelen sözler yok mu!

Ah bu bana ağır gelen yükler yok mu!

Avutsun bahaneler, bahaneler.

2.Bölüm

Vermedim kendimden ödün ne dün ne bugün.

Ben zamanı öldürürüm zaman beni öldürürken.

Kangren bir kolum vardı dün kesip atmak ağır oldu hem de onu çok severken.

Anladım ki fayda etmiyor bir şey.

Yaşamak zorundayım bu bildiğim tek şey.

Sanki ben bir kobayım da dünya bir deney.

Kaçacak bir yerin yok doğu, batı, kuzey, güney.

Neden bakışların donuk ve yorgun?

Belli ki mahkemen var içinde büyük sorgun.

Hayatını senden çaldılarsa büyük soygun.

Sende ses yok, kalma suskun!

Ayakkabı bağcığı gibi çözüldü sırlar.

Ben sessiz yürürken köpek bana hırlar.

Yetmiyormuş gibi paçamı ısırırlar.

Saldırmak için kendilerini kandırırlar.

Avutsun bahaneler. Avutsunlar beni avutabilirseler onlar.

Pek sanmam, hiç sanmam.

Elimi çektim altından taşın, kurtuldu ezilen parmaklarım,

ama canım hala yanıyor. Avutsun bahaneler, bahaneler.

Ah bu bana ağır gelen sözler yok mu!

Ah bu bana ağır gelen yükler yok mu!

Avutsun bahaneler, bahaneler.''

- Sagopa Kajmer-

SAGOPA KAJMER GALİBA SÖZLERİ NELERDİR?

Sagopa Kajmer sözleri arasında en çok merak edilen bir diğer rap ise Sagopa Kajmer Galiba sözleridir. Kendi içerisinde farklı bir aforizma saklayan Sagopa Kajmer Galiba sözleri sizlerle.

''1.Bölüm

Bu ikilemlerin arkasında çok şey var

Hiç bir şey bir neden değil ki,

Ama hak ettiğimi düşündüğümde hiç de adil değil ki

Sen nesin ve kimsin ? Sal yaralı balıkları gitsin, misina artık çok gergin

İster istemez her şeyim sende rehin

Ne yanlış bir karar masası, sen ne kötü bir hakimsin

Bu ne zor bir dosya, sen ne kolay bir kararsın

Senden görünmüyor önüm, meğer ne kolaymış fikri ölüm.

Hep anlatırdı sevdiklerim; "böyleyken böyle olur". Söz söylenir göz dolar, Haziranlar Şubat olur!

İhtimallerimi düşünürüm ve ihmallerimi yoklarım,

İçimden ayrılık şarkıları bestelerim ve söylerim.

Ben deli dolu biriyim, ama şu an sadece doluyum,

Kırılmış bir sağ kolum,

Gönlü bir hayli kırık, yapayalnız, bomboş bir yolum (ben)

Beni arayan orda bulur, sözün bittiği yerde bekliyorum.

Canım malum, yarım eksik, bu kadar mı kolay çeker insan sevdiğinin şakaklarına tetik

Sanki sen bir avcı, bense infilak eden keklik

Vakit durdu, bu acı beni boğdu, bittim şimdilik.

Ama galiba, bütün bu olanlara dayanamam, ama hazırım

Sen giderken adımlarını sayarım

Heyhat ! Ne yazık seni yanlış tanıdım sanırım.

Ama galiba, bütün bu olanlara dayanamam, ama hazırım

Sen giderken adımlarını sayarım

Heyhat ! Ne yazık seni yanlış tanıdım sanırım.

2.Bölüm

Üzerime yıkılan yüksek apartmanlar, bana söylenmiş gibi çalan şarkılar

Bitmeyen derin hasret ve geçmeyen zaman

En dibini ancak senin bildiğin o

Dipsiz kuyu, defol git şimdi rahat uyu

Ya biriktirdiğim onca yarınlık, ben yarımken yarınla bu gün arasında nedir farklılık?

Senden varan güller artık rayihasız

Ben uslu çocuk sen arsız

Sensiz yerim yurdum yokmuş gibi ben diyarsız

Herkes bana bakıyormuş gibi, ama her şey normal

Sorulan sorular en çok acı veren, her yerden sual

Ben bir aç, sense tok misal

Sen olmadan ne işe yarar en güzel kumsal, ne olur gitme kal

Bir tek özlemleri deviremedim şu ince bileklerimle

Geriye kalan her şeyi yıktım

Fena yaptım ve en güzeli unuttum

Defalarca aldım kendimi, her yeni gün için

Ama her yeni gün eskidi

Yarın baktım ki hep ordayım, aynı noktalardayım

Ortada kalmış ortalık kişiyim

Sen şimdi yoluna bak, ben adımlarını sayarım

Bütün bu olanlara dayanamam, ama madem öyle hazırım

Ama galiba, bütün bu olanlara dayanamam, ama hazırım

Sen giderken adımlarını sayarım

Heyhat! Ne yazık seni yanlış tanıdım sanırım

Ama galiba, bütün bu olanlara dayanamam, ama hazırım

Sen giderken adımlarını sayarım

Heyhat! Ne yazık seni yanlış tanıdım sanırım

Yasla

Sago kaf kef

İki sıfır bir bir yan yana

Melankolia

Sagopa''