Sagopa Kajmer'in "Dini İnancın Ne?" Sorusunu "Yok" Cevabı Takipçilerini Kızdırdı

Sagopa Kajmer adıyla tanınan Yunus Özyavuz, sosyal medya hesabından bir takipçisinin Dini inancın ne sorusuna yok cevabı vererek, sosyal medyayı karıştırdı.

TAKİPÇİLERİ HESABININ HACKLENDİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR

Ünlü rapçinin 'Hayır' cevabını gören hayranları hesabının hacklendiğini düşünmeye başladı. Özyavuz'un hayranları konu hakkında "Bugün Instagram hesabında bir yanlışlık oldu diye düşünmeden edemiyorum o kadar derinden dini anlatan bir adam ateist olamaz", "İnşallah hesapların hacklenmiştir. Bunu başka türlü kimseye açıklayamam" gibi yorumlar yaptı.

NİHAT DOĞAN SESSİZ KALAMADI

Rapçinin dini inanç sorusuna verdiği cevabı gören şarkıcı Nihat Doğan, Instagram hesabının hikaye bölümünden dini inanç yorumunun fotoğrafını paylaşarak "Sagopa'nın dini inancı yokmuş. Şaka mı bu?" yazdı.

İşte Sagopa Kajmer hakkında atılan tweetler...