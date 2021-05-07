Sagopa Kajmer 'Baytar' sözleri | Baytar rap şarkısı sözleri nelerdir? Baytar şarkısı hakkında bilgiler

Sagopa Kajmer'in en beğenilen şarkılarından birisi Baytar'dır. Youtube vb. video sitelerinde milyonlarca izlenmesi bulunan Baytar gerek sözleriyle gerekse beatiyle beğeni toplamaktadır. Rap dinleyenlerin en beğendiği ilk 10 parça arasında yer alan Baytar'ın sözlerini sizlere paylaşalım. Sagopa Kajmer - Baytar sözleri haberimizde...

Sagopa Kajmer'in (Yunus Özyavuz) en iyi şarkılarından birisi Baytar rap parçasıdır. Birbirinden derin anlamlar içeren şarkının sözleri merak edilmektedir. Peki, Baytar rap sözleri nelerdir? Sagopa Kajmer Baytar şarkısı sözleri nelerdir?

SAGOPA KAJMER - BAYTAR SÖZLERİ

Bu dilden firar eden her söz, yaydan çıkmış ok gibi

Sözler bazen bir hazine, bazen dermansız bir dert tipi

Geçmiş dünden bahsetmek lezzetsiz

Gelmemiş yarından hep mi şikayetçiyiz biz? (Ha?)

Aklımın ipinin ucu da kaçmış, timsah katreleri boşalsın

Bir iki damla hiç değersiz

Hüzün ve kaderin pençesinde bir dev namı değersiz

Gece gündüz ömürden yontar dünya dönmez yaremsiz

Bugün ömrün yarım gün, serbest kalsın fikrim

Senin tozlarını silemez tenimden ellerim

Varlık ruhu terk eder yüzün yüzümden ayrılınca

Bendeki aşk altın misali ağırlığınca

Sensiz benlik yokluk demek, kalbim sana emekçi

Aşk denen illet çorak arazide, tilki misal kurnaz bekçi

Başım sarkıt bir mahalsiz, cümle yolumun önüne taş

Dudakların kadeyi nikah eden, çakır keyif dertdaş

Gören der ki sel ağzına, bina yapmak aptal işi

Yel eserse kırmaz dişimi, kalp bir körse görmez bi' şeyi

Saniyeler dakikalarla yapar alışverişi

Saatler seni alır benden, korkarım olamaz gelişin

Hasret gözümün ışıklarını söndüren alçak misafir

Afitap sönük bir mum, ayrılık hain bir zehir

Melek yanımda yüzünü saklar, felek yüzüme kaş çatar

Bi' tek bu hüznü sen boğarsın, ipek tenin derime batsın

Rüzgar saçını süpürse mest olur bakışlarım

Adınla uyanır kulaklarım, yüzünle açar göz kapaklarım

En güzel şiirlerimle kaleme adını sayıklatırım

Odamın hayaletisin, sessizliğine aşığım

***

Derdime çare, baytarım yok

Dengeme destek, tut ki durayım

Şafak güneşin fermanı geçer acı, tatlı sayılı zamanın sancısı

Ama melek bir yandan, şeytan bir yandan

Başım zindan yokluk var, bu kaçıncı şikâyetim bilmem

***

Derdime çare, baytarım yok

Dengeme destek, tut ki durayım

Şafak güneşin fermanı geçer acı, tatlı sayılı zamanın sancısı

Ama melek bir yandan, şeytan bir yandan

Başım zindan yokluk var, bu kaçıncı şikayetim bilmem

***

Kafamı duvara yasladım, omuzların yanımda yok

Ahbaplar maymun iştah sahibi, benim içim senle tok

Yok ki gücüm, belki devler ülkesinde bücürüm

Sessizliğinle gelir hüznüm yokluğunda gömülü, ölüyüm

***

Bu devranın binlerce sevgi müşterisinden biriyim

Yalnızlığıma küfrederim, sensiz halden müştekiyim

İlelebet de dönmez olsan, bil ki yalnız nöbetteyim

Hatalarıma savaş açtım, her gün farklı kefendeyim

***

Hayat günü defter yaprağı, hazan gelir dökülür

Gelirken ne getirilir ki, giderken ne götürülür?

Dertle anlaş deva bul, üzüntü kalbi sömürür

Yüzüne baktığım her an, cennetten bahçe görülür

***

Gülüş neşem değil, gönül bucaklarımda harabeler

Bu hilekar tavırla geçer fena saatler (yok)

Seni içeren masallarım anlatılacak kadar kısa değiller

Aşk ilinde bir tarafta cüceler, diğer yanda devler

***

Derdime çare, baytarım yok

Dengeme destek, tut ki durayım

Şafak güneşin fermanı geçer acı, tatlı sayılı zamanın sancısı

Ama melek bir yandan, şeytan bir yandan

Başım zindan yokluk var, bu kaçıncı şikayetim bilmem

***

Derdime çare, baytarım yok

Dengeme destek, tut ki durayım

Şafak güneşin fermanı geçer acı, tatlı sayılı zamanın sancısı

Ama melek bir yandan, şeytan bir yandan

Başım zindan yokluk var, bu kaçıncı şikayetim bilmem (yok)

BAYTAR ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER

Baytar şarkısı Sagopa Kajmer'in 2006 yılında çıkan Kafile albümünde yer alan bir parçadır. İlk çıktığı günden bu yana popülerliğini korumaktadır. Sagopa Kajmer'in en iyi şarkılarından birisidir.

SAGOPA KAJMER KİMDİR?

Yunus Özyavuz (d. 17 Ağustos 1978, Samsun), bilinen sahne adıyla Sagopa Kajmer (veya bilinen eski adlarıyla DJ Mic Check ve Silahsız Kuvvet), Türk rap müzisyeni, müzik yapımcısı ve DJ.

Yunus Özyavuz, 17 Ağustos 1978'de Samsun'da doğdu. İlköğretim, ortaöğretim ve lise eğitimini Samsun'da tamamladı. Samsun'da yerel bir radyoda DJ'lik yaparak işe başladı. Daha sonra üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Fars Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirerek mezun oldu.

1998'de Kuvvetmira adlı rap grubunu kurdu ve grupta Silahsız Kuvvet adıyla yer aldı. Türk rap sanatçılarının 1999 yılında çıkardığı rap albümü olan Yeraltı Operasyonu'nda yer aldı. Başta Silahsız Kuvvet mahlasını kullanan sanatçı, sonraları Sagopa Kajmer ismini kullanmaya başladı ve Sagopa Kajmer isimli bir albüm çıkardı. Bu albümden sonra On Kurşun'u, 2004'te de Bir Pesimistin Gözyaşları'nı piyasaya sürdü. G.O.R.A. filminin müziklerini yaptı. 2005'te Romantizma albümünü çıkardı. 11 Ağustos 2005'te kendi plak şirketi Melankolia Müzik'i kurdu. 27 Haziran 2006'da Melankolia Müzik etiketiyle Kafile isimli bir derleme albüm yayımladı. 1 Ağustos 2006'da Esen Güler (Kolera) ile evlendi. 2007'de Kolera ile İkimizi Anlatan Bir Şey isimli bir düet albümü yayımladı. 2008'de Kötü İnsanları Tanıma Senesi adlı bir solo albümü, 2009'da Şarkı Koleksiyoncusu, 2010'da Kolera ile 2. düet albümü olan Bendeki Sen'i, 2011'de Saydam Odalar'ı, 2013'te Kalp Hastası, 2017'de Ahmak Islatan albümünü, 2019'da Sarkastik EP albümünü yayımladı. 12 Haziran 2020'de ise rapçi Patron ile "Siyah" teklisini yayımladı. 17 Temmuz 2020'de Faruk Sabancı ile "Bu Sen Değilsin" teklisini yayınladı. Ayrıca 17 Ağustos 2020 doğum gününde kuzeni Gökhan Özyavuz ile 5 parçadan oluşan Yunus EP albümünü yayımladı.