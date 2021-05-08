Sagopa Kajmer - 24 (Yirmi Dört) sözleri! '24' rap şarkısı sözleri nelerdir? 24 sözleri nelerdir?

Sagopa Kajmer'in en anlamlı şarkılarından olan 24 şarkısının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Bir Pesimistin Gözyaşları albümü parçası olan 24 şarkısının sözlerine yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Sagopa Kajmer - 24 sözlerine aşağıdan erişebilirsiniz.

SAGOPA KAJMER - 24 (YİRMİ DÖRT) ŞARKI SÖZLERİ

Acımasızca geçip giden zamandan geriye kalan sadece yalnızlıklar var

Yaşlanan bi' gün bu gün

Bavulu topluyor ve son vedası tıpkı dün gibi

Köşeye çekilip ağlıyor

Bense yarına penceremden bakma gafletindeyim

Gözlerim dolu ve ellerim tutuklu yüzüme

Dudaklarım kilitli. Hoşça kal bu gün

Sen de yolcusun. Dünlerimde sorgusun

Ve 24'lük yorgunsun

Git de dinlen gidenlerle!

Yarınım kapıda bekliyor ve son veda zamanı

Saçlarımda saklı, kar beyaz ve gözlerimde hep telaş

Panik, silik resimler ortasında. Bir küçük çocuktum

Hep konuktu başka gün ve çok soğuktu her geçen dün

Tıpkı sen gibiydi giden o eski dünler

Geçmişin karanlığında anılarımdı onlar

Bense bulamaz oldum onları

Hep selam gönderdim geride kalana, kanıtım yoktu yarına

Yolcularımla ağladım

Hiç misafir olmamıştı kimse, bunu ben anladım

Sonbaharda katil oldu rüzgârlar

Öldü tüm yapraklar. Yağmur aldı gözyaşı

Ve rüzgâr oldu ruhlar, estiler yavaşça

Sen misali ağlamıştı, her dünüm usulca

Dudaklarım kilitli. Hoşça kal bu gün

Sen de yolcusun. Dünlerimde sorgusun

Ve 24'lük yorgunsun

Git de dinlen gidenlerle!

Yarınım kapıda bekliyor ve son veda zamanı

Dudaklarım kilitli. Hoşça kal bu gün

Sen de yolcusun. Dünlerimde sorgusun

Ve 24'lük yorgunsun

Git de dinlen gidenlerle!

Yarınım kapıda bekliyor ve son veda zamanı

Dudaklarım kilitli. Hoşça kal bu gün

Sen de yolcusun. Dünlerimde sorgusun

Ve 24'lük yorgunsun

Git de dinlen gidenlerle!

Yarınım kapıda bekliyor ve son veda zamanı

Dudaklarım kilitli. Hoşça kal bu gün

Sen de yolcusun. Dünlerimde sorgusun

Ve 24'lük yorgunsun

Git de dinlen gidenlerle!

Yarınım kapıda bekliyor ve son veda zamanı

Acımasızca geçip giden zamandan geriye kalan sadece yalnızlıklarımız

Aynalarda buğulu yüzümü göremez oldum

Ve iyimserlik mateminde sarı gül tuttum

Hayallerim yok oldu, koyduğum yerde yoktu hiçbiri

Tek yabancı bendim evde ve bir yalancı mumdu

Doğan güneş, solan gülümdü, talan sonuydu

Kalan resimdi bir vesikalık gülen çocuktum

Yüzüme bakarak ağladım, yüzleşirken kendimle

Hıçkırıklarımla savaşır oldum, ertelendim yarına

Reddedildim, gideni yolcu etti gözlerim

Ve gelene "merhaba" dedi bu kimsesiz dilim

Ortalarda gezinen oldu, dilenci ellerim

Bu son demiydi son-baharın, son yaprağında

Son gülümsemek ki nefesi, son çekişti, içime son-bahardı

Güz ağırdı, gün üzeri bir tebessüm etti yüz

Saklı kaldı her düşende kırılan onca göçebe his

Biz dünden olma yarına varma garibeyiz

Acımasızca geçip giden zamandan geriye kalan sadece yalnızlıklarımız

Dudaklarım kilitli. Hoşça kal bu gün

Sen de yolcusun. Dünlerimde sorgusun

Ve 24'lük yorgunsun

Git de dinlen gidenlerle!

Yarınım kapıda bekliyor ve son veda zamanı

Dudaklarım kilitli. Hoşça kal bu gün

Sen de yolcusun. Dünlerimde sorgusun

Ve 24'lük yorgunsun

Git de dinlen gidenlerle!

Yarınım kapıda bekliyor ve son veda zamanı

Dudaklarım kilitli. Hoşça kal bu gün

Sen de yolcusun. Dünlerimde sorgusun

Ve 24'lük yorgunsun

Git de dinlen gidenlerle!

Yarınım kapıda bekliyor ve son veda zamanı

Dudaklarım kilitli. Hoşça kal bu gün

Sen de yolcusun. Dünlerimde sorgusun

Ve 24'lük yorgunsun

Git de dinlen gidenlerle!

Yarınım kapıda bekliyor ve son veda zamanı

(Yalnızlık ömrüm boyunca tanımadığım bir yabancıydı

Onunla şimdilerde beraber uyanıyoruz

Her yeni güne iki yalnız, şarkılar yazıyoruz

Yorgunuz, çok yorgunuz)