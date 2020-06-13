Sağlıklı mangal yapmanın 10 kuralı! İdeal mangal nasıl yapılır? Haftasonu pikniğe gitmeye hazırlanıyorsanız size mangal konusunda birkaç tavsiyemiz olacak. Mangal yapmanın önemli noktalarına dikkat ederek pikniğiniz keyifli ve sağlıklı hale getirebilirsiniz.

Yaz aylarının vazgeçilmezi mangal, sadece lezzetli beslenme seçeneği değil, çeşitli oyun ve eğlencelerle gün boyu sürecek bir aktiviteye dönüşüyor. Bu keyifli aktiviteyi sağlıklı hale getirmek için bazı noktalara dikkat etmeniz gerekiyor.

1.SUCUK VE SOSİSTEN UZAK DURUN

Çeşitli kanser türlerine davetiye çıkaran sucuk ve sosisler mangalda pişirildiğinde bu etki daha da artar. Bu yüzden işlenmiş et ürünlerini mangalda tercih etmeyin.

2.TAVUK ETİ Mİ KIRMIZI ET Mİ?

Et tercihi yapılırken tavuk eti tercih edilmelidir. Çünkü tavuk etinde kanserojen madde oluşumu riski kırmızı ete göre daha düşüktür.

3.PARÇALARI KÜÇÜLTÜN

Büyük parçalar küçük parçalara göre daha uzun sürede pişer. Uzun pişirme süresi kanserojen riskini artırdığı için mangalda pişirdiğiniz etlerin küçük olasına dikkat edin.

4.MARİNE EDİN

Etleri baharatlarla marine edin. Defne, nane ve kekik gibi baharatlarla eti marine etmeniz antioksidan etkiyi artıracaktır. Fazladan yağ koymaktan kaçınarak baharatlarla marine etmek, dumandan gelen kanserojen etkiyi azaltarak daha sağlıklı bir mangal yapmayı sağlar.

5.ATEŞTEN UZAK TUTUN

Et ateşe 15 santimden daha fazla yaklaşırsa kanserojen madde oluşma riski artar. Bu yüzden etlerinizi ateşten uzak tutmalı, en az 15 cm mesafe olmasına dikkat etmelisiniz.

6.ETİN YAPISI

Etten ayrılan yağın ateşte buharlaşmasıyla tekrar ete ulaşması sağlıksız sonuçlara neden olur. Bu yüzden et tercih ederken yağı az olan etleri tercih etmelisiniz.

7.SIRALAMAYI DOĞRU YAPIN

Mangal yaparken besinleri az yağlıdan çok yağlıya doğru sırasıyla pişirin. Önce sebzeleri sonra beyaz et ve daha sonra kırmızı eti mangala alın.

8.MANGALDA BEKLEMESİN

Etlerin mangalda bekleme süresi uzadıkça kanserojen riskli artar. Bu yüzden kırmızı et, tavuk ve balık gibi besinler piştikten sonra mangal üzerinden alınmalıdır.

9.ETİ HEMEN TÜKETİN

Kırmızı et ve tavuk et piştikten sonra hemen tüketilmelidir. Etleri güneş altında uzun süre bekletmek, sağlıksızdır.

10.SALATA İLE TÜKETİN

C vitamini yönünden zengin bir salata hazırlamanız mangaldan gelen kanserojen riskini düşürmeyi sağlayacaktır.