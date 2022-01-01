RİZE (İHA) - Sağlıkçılar yeni yıla da görevlerinin başına girdi

RİZE - Rize'de yeni yıla çalışarak giren sağlık çalışanları 2022 yılından salgınsız ve sağlıkta şiddetsiz bir yıl temennisinde bulundu.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi bazı kamu çalışanları 2022 yılına görevleri başında girdi. Kesintisiz hizmet için görev başında olan sağlık çalışanları da yeni yıla görevleri başında girmek zorunda kaldı. Korona virüs pandemisi sürecinde verdikleri hizmet ile taktir toplayarak adlarından sıkça bahsettiren sağlık çalışanları 2022 yılından da salgınsız bir yıl istedi. Sağlıklı bir yılın yanı sıra kendilerini hastaya müdahaleden çok daha fazla yoran sağlıkta şiddeti de unutmak isteyen sağlık çalışanları, 2022 yılında hasta yakınlarından daha anlayışlı olmalarını beklediklerini dile getirdi.

Zor şartlar altında hastalara müdahale ettiklerini ve hasta yakınlarından biraz daha anlayış beklediklerini dile getiren 2 nolu İslampaşa Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görev yapan Acil Ambulans Bakım teknikeri Büşra Sarı "Ben şu ana kadar tüm yeni yıllara çalışarak girdim. Zaten biz gergin şartlar altında hastamıza müdahale etmeye çalışırken, hastamıza en etkin şekilde müdahale etmeye çalışırken hasta yakınlarının keskin davranışları nedeniyle hem müdahale gecikiyor hem biz işimizi rahat bir şekilde yapamadığımız için hata yapma ihtimalimiz artıyor. Bu nedenle hasta yakınlarının biraz daha geri planda kalması gerekiyor. Çünkü biz zaten işimizi bilerek yapıyoruz" dedi.

2022 yılından beklentilerinin salgın hastalıkların son bulması olduğunun yanı sıra şiddetinde son bulması olduğunu sözlerine ekleyen Sarı "2021 yılı salgın hastalık ve şiddetle dolu bir yıl oldu. 2022 yılında hem sağlık personeline hem birbirimize karşı uyguladığımız şiddetin olmamasını ve salgın hastalıklardan kurtularak daha iyi bir yıl geçirmemizi diliyorum" şeklinde konuştu.

Aynı istasyonda Paramedik olarak görev yapan Semra Topal ise aynı şekilde hasta yakınlarının agresifliğinin azaldığı bir yıl temenni etiklerinin altını çizerek "Genellikle hastalarla değil hasta yakınlarıyla zor şartlar altında çalışıyoruz. Buna ek olarak ülkemizin de şu anda içerisinde bulunduğu salgın hastalık ile de mücadele ediyoruz. Buna hasta yakınlarının agresif tavırları da eklenince mesleğimizde çalışılması zor oluyor. 2022 yılından sağlıklı huzurlu, hastalığın olmadığı, hasta yakınlarının gergin olmadığı, şiddetin olmadığı bir yıl olmasını diliyorum" dedi.

2 nolu İslampaşa Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görevli Hemşire ve aynı zamanda ambulans şoförlüğü yapan Ahmet Koyuncu ise trafikte ambulansa yol vermenin önemine değinerek "Trafikte bazen zor durumda kalabiliyoruz. Bize yol vermeyen bazı sürücüler olabiliyor. Onlara tavsiyem ambulansın içerisinde kendi yakınlarının olabileceğini de unutmamalılar. Ambulansa yol vererek hayata yol verdiklerini bilmeliler. Bende meslektaşlarım gibi 2022 yılından sağlık, mutluluk, hasta yakınlarından biraz daha sakinlik diliyorum" ifadelerini kullandı.