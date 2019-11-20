Sağlıkçılar bu kez "Kan ver can ver" dediler

20.11.2019 10:37 | Son Güncelleme: 20.11.2019 10:42

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğünün yeni binasında sabah saatlerinde başlayan kan bağışı kampanyası mesai saati bitimine kadar sürdü.



Sağlık çalışanlarının yoğun ilgi gösterdiği kan bağışına vatandaşlar da eşlik ettiler.



Kan bağışına katılan İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, başkan ve başkan yardımcıları da hem kan verdiler hem de organ bağış formu doldurarak çalışanlara öncülük ettiler. Kan bağış kampanyasına ilginin yoğunluğu kan bağışçısı kazanım uzmanı Turgay Burul ve ekibini çok memnun etti.



İl Sağlık Müdürü Dr. Güzel Bedir, "Sağlık İl Müdürlüğü olarak bizler bu tür kampanyaların hep destekçisi olduk ve olmaya da devam edeceğiz. İşte sizlerin de gördüğü gibi başkanlarımız, başkan yardımcılarımız ve sağlık çalışanlarımızla bu kan bağış kampanyasına iştirak ederek destek veriyoruz. Bu kapsamda tüm personelimize bu kampanyaya büyük ilgi gösterip, kan ve organ bağışında bulunmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. " dedi.



Kan bağışçısı kazanım uzmanı Turgay Burul ise konuyla ilgili bir açıklama yaparak şöyle konuştu: "Öncelikle bu çalışmayı müdürlükte gerçekleştirmemiz için bizlere izin veren İl Sağlık Müdürümüz Gürsel Bedir'e çok teşekkür ediyoruz. Türk Kızılay'ı Erzurum Doğu Anadolu Bölge Kan merkezi olarak başta şehrimizde olmak üzere ve bizlere bağlı bölge illerinde yapmış olduğumuz çalışmalara bir yenisini daha ekledik. Bölge gerçekten coğrafya açısından bizleri çok zorluyor. Kış aylarına girdik, ciddi anlamda sıkıntılar yaşayacağımızı biliyoruz. Bu sebepten dolayı bu yapmış olduğumuz çalışmalar bizler için çok değerli ve anlamlı. Özellikle sağlık çalışanlarının olduğu bir binanın içerisinde bu çalışmayı yürütmek bizler için daha anlamlı, daha değerli." dedi.



Burul: "Buradan vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Tıbbi şartlara uyan, kendini sağlıklı ve iyi hisseden ve bu işe gönüllü bütün vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyoruz." dedi.



Bu arada kan bağışında bulunan Başkan Dr. Özgür Çelebi ise "Kan bağışı aslında çok değerli bir uygulama. Sonuçları fevkalade önemli. İhtiyacı olan bireylerin hayatı için, sağlığı için çok önemli sonuçlar doğurabilecek çok kolay bir uygulama. Aslında organ bağışı ne kadar önemliyse kan bağışı da o kadar önemli. Biz de bu önemli görevi yerine getirdiğimiz için mutluyuz, gururluyuz. "dedi.



Öte yandan organ bağış formu dolduran Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Emine Füsun Karaşahin ise "İnşallah kemik iliğime uygun, ihtiyacı olan bir kardeşimiz çıkarsa gönüllü olarak kendisine kemik iliği bağışçısı olacağım. Diğer yandan kan bağışı ise çok çok ulvi bir görevdir. Hepimizin kolaylıkla herhangi bir sağlık problemi yaşamadan ihtiyacı olan kardeşlerimize kolaylıkla yardımcı olabileceğimiz bir durumdur." dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA