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Sağlıkçı kartı ücretsiz mi? Sağlık çalışanlarının ücretsiz ulaşım kullanım hakkı uzatıldı!

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Sağlıkçı kartı ücretsiz mi? Sağlık çalışanlarının ücretsiz ulaşım kullanım hakkı uzatıldı!

Sağlık çalışanlarının toplu taşıma ve İSPARK'ları ücretsiz kullanma hakkını 31 Aralık 2021'e kadar uzatıldı. Peki, Sağlıkçı kartı ücretsiz mi? Sağlık çalışanlarının ücretsiz ulaşım kullanım hakkı uzatıldı!

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlık çalışanlarımızın toplu taşıma ve İSPARK'ları ücretsiz kullanma hakkını 31 Aralık 2021'e kadar uzatıyoruz. Peki, Sağlıkçı kartı ücretsiz mi? Sağlık çalışanlarının ücretsiz ulaşım kullanım hakkı uzatıldı! İşte detaylar haberimizde...

İBB Meclisi AK Parti grubunun çalışmalarını tamamlamasıyla söz konusu teklif, temmuz ayı meclis gündemine alındı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlık çalışanlarımızın toplu taşıma ve İSPARK'ları ücretsiz kullanma hakkını 31 Aralık 2021'e kadar uzatıyoruz.

Minibüsçülerimizin ise 1 Ocak 2020'den 1 Ocak 2022'ye kadar İSPARK kullanımlarının ücretsiz olmasını karara bağlıyoruz. Şimdiden hayırlı olsun" dedi.

Sağlık çalışanları toplu taşıma araçlarını ve İSPARK'a bağlı otoparkları 31 Aralık 2021 tarihine kadar ücretsiz olarak kullanabilecek. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Söz konusu haktan; tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan memur, işçi, sözleşmeli tüm çalışanların, İBB ve ilçe belediyelerindeki sağlık çalışanlarıyla İBB Mezarlıklar Müdürlüğü çalışanları istifade edebilecek.

Öte yandan pandemi koşullarından olumsuz etkilenen sektörlerin başında gelen minibüsçülere destek olmak için yeni bir teklif hazırlandı.

Teklife göre; minibüsçülerin 1 Ocak 2020'den 1 Ocak 2022'ye kadar İSPARK kullanımları ücretsiz olacak. Böylece minibüsçü esnafının ekonomisine katkı sağlanacak. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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